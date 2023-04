Il y a 25 ans : la domination totale de Max Biaggi à ses débuts en 500cc

Charger le lecteur audio

Le 5 avril 1998, Max Biaggi disputait son premier Grand Prix dans la catégorie 500cc. Et ce furent des débuts tonitruants pour celui qui était à la tête de quatre titres de Champion du monde 250cc, puisqu'il a tout bonnement signé le hat trick lors de cette épreuve à Suzuka.

Si l'on dit le niveau du MotoGP actuel particulièrement élevé, s'attaquer à la catégorie reine à l'époque était déjà un défi de taille. "Les 500cc, c'était la catégorie la plus difficile, où régnait un champion établi : Doohan", rappelait il y a quelques années Max Biaggi en revenant sur cet épisode de sa carrière pour le site officiel du MotoGP. Mick Doohan était en effet invaincu au championnat depuis 1994, quatre saisons durant lesquelles l'Italien avait lui-même dominé la catégorie 250cc.

Pour enfin faire ses débuts dans la catégorie reine, il a obtenu une Honda NSR500, sous les couleurs du team Kanemoto. Très rapide pendant les essais hivernaux, il restait un outsider à l'heure de s'attaquer à ce Grand Prix du Japon, première des 14 manches de la saison. "J'appréciais Suzuka, c'était l'une des pistes les plus difficiles au monde, mais ça m'excitait beaucoup", s'est souvenu le pilote italien. Très vite, il a senti que le week-end pouvait le mener haut. "Quand on a fait les premiers tests, j'ai réalisé que j'étais à l'aise sur cette piste et avec cette moto. Tout m'est venu assez naturellement. J'ai fait un super temps en qualifs, il y avait pratiquement une seconde entre moi et Doohan."

Le Romain avait un atout ce jour-là : "J'avais fait le choix de pneus plus tendres que les autres. Avec un pneu arrière soft, que j'ai bien géré, ça m'a donné un avantage." Et d'ajouter : "Au final, pour la course il s'agissait de partir premier, puis de rester en tête jusqu'à la victoire." Facile ? Pas tant que ça… "Je me souviens que mes sens étaient en alerte. J'étais très tendu et je voulais absolument ne pas faire d'erreurs. Je sentais la pression, parce que j'arrivais dans la catégorie après avoir remporté quatre titres consécutifs et j'étais le Champion du monde 250cc en titre. On sent un poids en ne devant pas faire d'erreurs."

"J'ai ressenti beaucoup d'émotion quand j'ai vu le drapeau à damier, mais c'est seulement après que l'on réalise qu'on a fait quelque chose de dingue", a souligné Max Biaggi. Et pour cause, il a égalé ce jour-là l'exploit de Geoff Duke et Jarno Saarinen, vainqueurs de leur premier Grand Prix 500cc, respectivement en 1950 et 1973, et y a ajouté la cerise sur le gâteau en signant la pole et le meilleur temps en course, "des émotions inoubliables" pour lui.

Par la suite, Max Biaggi a décroché une autre victoire et six podiums supplémentaires au cours de cette première saison en 500cc. Il est resté en lutte pour le titre jusqu'à l'avant-dernière manche, mais a fini par s'incliner face à Mick Doohan lorsque celui-ci a remporté les quatre derniers Grands Prix du championnat. Il s'agirait des derniers succès de l'Australien, avant la blessure qui allait mettre un terme à sa carrière l'année suivante. Mais c'est une autre histoire...

Max Biaggi sur le podium du Grand Prix du Japon 1998, entouré de Tadayuki Okada et Noriyuki Haga