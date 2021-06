Le GP du Japon annulé, Austin confirmé en octobre

Le calendrier 2021 continue d'évoluer en fonction de la situation sanitaire dans le monde. Face à une vaccination inégale d'un pays à l'autre, la pandémie de COVID-19 impose toujours de fortes restrictions dans certaines régions.

Ainsi, en dépit de la tenue des Jeux Olympiques sur place le mois prochain, le Japon fait partie des nations dans lesquelles il reste compliqué de confirmer des épreuves sportives d'envergure internationale. Dans ce contexte, la Fédération internationale de motocyclisme, l'IRTA et Dorna Sports annoncent ce mercredi l'annulation du Grand Prix du Japon MotoGP qui devait se tenir début octobre, pour cause de "pandémie actuelle de COVID-19, complications de voyage et restrictions logistiques".

Il s'agit de la deuxième épreuve annulée cette saison, après le report à 2022 du Grand Prix de Finlande, poussé par la pandémie et les complications de voyage.

Les deux courses du championnat organisées sur le continent américain, habituellement programmées au printemps, avaient quant à elles été suspendues et repoussées sine die, dans l'attente de voir si les conditions permettraient de les organiser en fin de championnat. Aujourd'hui, les instances annoncent que le Grand Prix des Amériques aura bel et bien lieu cette année et récupère la date initialement destinée à l'épreuve de Motegi.

Le MotoGP se rendra donc à Austin du 1er au 3 octobre, pour une première course sur place en un an et demi puisqu'à l'image de toutes les manches extra-européennes, celle-ci avait été supprimée du programme en 2020. Le retour sur place étant à présent possible, la Dorna avait même pour intention d'y organiser deux épreuves mais la venue de la Formule 1 sur le Circuit of the Americas à la fin du mois d'octobre ne le rendait pas possible.

Dernière information annoncée : le Grand Prix de Thaïlande est repoussé d'une semaine, pour se tenir désormais du 15 au 17 octobre, formant ainsi un hypothétique triptyque asiatico-océanique avec les courses australienne et malaisienne.

Une fin de saison encore à préciser

La neuvième manche du championnat se tiendra cette semaine aux Pays-Bas, avant une coupure de cinq semaines. D'autres annonces sont à prévoir jusqu'à parvenir à une version finale du calendrier au retour de la pause.

En l'état actuel des choses, dix autres épreuves figurent au programme de la deuxième moitié de saison, toutefois les instances doivent continuer à se montrer attentives à l'évolution de la situation sanitaire et des restrictions de déplacement. Cela vaut notamment pour le Grand Prix d'Australie, alors que les frontières du pays restent fermées à toute personne n'ayant pas de passeport australien ou de résidence sur place. Actuellement prévue du 22 au 24 octobre, la manche de Phillip Island est donc grandement à risque.

Les efforts se concentrent en revanche sur l'enchaînement des Grands Prix de Thaïlande et de Malaisie sur deux semaines consécutives. Si les parties prenantes déconseillent de se rendre à Buriram, deux manches back-to-back pourraient alors se tenir à Sepang.

Toujours dans le but de renforcer la fin de saison, il est très probable que le MotoGP retrouve avant Valence l'un des circuits déjà visités cette année. Le Mans s'était porté candidat, mais Portimão semble être celui qui dispose des meilleures chances d'être retenu. Un Grand Prix d'Indonésie reste par ailleurs épreuve de réserve, même si le circuit de Mandalika est soumis à homologation.

Enfin, l'Argentine est toujours en suspens depuis son report au printemps, sans date annoncée pour le moment. Il semble toutefois improbable que ce Grand Prix puisse être sauvé cette année, à la fois en raison d'une pandémie virulente sur place et de l'incendie qui a touché le circuit Termas de Río Hondo au mois de février.

Par rapport à sa version initiale, le calendrier s'est déjà enrichi d'un Grand Prix au Portugal et de deux épreuves dédoublées, au Qatar et en Autriche. Seize épreuves sont a priori hors de danger et le championnat devrait donc atteindre 19 manches si les plus à risque sont ainsi confirmées ou remplacées.

