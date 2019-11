GP de Malaisie : les records à battre

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

En 2009, Casey Stoner écrase littéralement la concurrence et s'en va gagner avec une avance abyssale sur Dani Pedrosa .

Victoire la plus serrée : 0"224

Un an plus tard, en 2010, Valentino Rossi opère une remontée depuis la neuvième place et prend les commandes à la mi-course, pour finalement s'imposer avec deux dixièmes d'avance seulement sur Andrea Dovizioso.