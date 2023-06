Le Grand Prix qui a marqué un tournant pour Aleix Espargaró

Lorsqu'il est interrogé sur le Grand Prix qui lui a laissé le meilleur souvenir, Aleix Espargaró, aujourd'hui vétéran du MotoGP, cite d'abord sans hésiter celui de Catalogne en 2011. "Le premier podium que j'ai décroché dans le championnat, c'était à domicile, à Barcelone, en Moto2. C'est un très bon souvenir", explique-t-il au podcast officiel du MotoGP.

Mais son véritable meilleur souvenir, le Grand Prix qui l'a le plus fait vibrer, c'est en réalité celui des Pays-Bas en 2014. "Une course que j'ai vraiment adorée", assure-t-il. Et l'Espagnol replonge dans ses souvenirs, ceux d'une saison qui lui a véritablement permis de percer dans la catégorie MotoGP avec des bagarres régulières aux avant-postes. À l'époque, il ne pilotait pourtant qu'une moto répondant au règlement Open, sorte de sous-catégorie créée pour rendre la discipline attractive à moindres frais et ainsi renforcer la grille MotoGP après la crise financière.

La moto alors confiée à Espargaró par le team Forward correspond en grande partie à la Yamaha de l'année précédente, dont elle reprend le moteur et le châssis mais sans le carénage et le système électronique, qui n'était pas encore standardisé à l'époque. Pendant une grande partie de la saison, l'Espagnol dispose de ce châssis japonais doté d'une très bonne réputation, tandis que son coéquipier Colin Edwards a un châssis maison, conçu par Harris Performance, et la différence est notable.

Quatrième dès l'ouverture du championnat au Qatar, où il avait pris l'avantage sur les Ducati officielles avant de profiter de chutes devant lui, Espargaró vit un rêve éveillé à Assen, trois mois plus tard. Sous la pluie, il décroche d'abord sa première pole position puis se bat pour le podium dans des conditions difficiles ayant entraîné un flag-to-flag.

Aleix Espargaró partait de la pole au GP des Pays-Bas 2014, devant Marc Márquez et Dani Pedrosa Aleix Espargaró partait de la pole au GP des Pays-Bas 2014, devant Marc Márquez et Dani Pedrosa

Ce jour-là, Aleix Espargaró se révèle dans une superbe bagarre contre Dani Pedrosa. Troisième pendant les deux-tiers de l'épreuve, avec au passage un changement de moto dû à l'arrivée de la pluie, il se fait reprendre par le pilote Honda et tente à maintes reprises de le redépasser. Mais la RC213V l'assomme à chaque ligne droite, sa Yamaha étant bien inférieure en vitesse de pointe avec une dizaine de km/h de différence entre les deux machines.

Pedrosa finit par prendre le dessus dans les huit derniers tours et filer vers le podium, où il retrouve Andrea Dovizioso et Marc Márquez, qui décroche ce jour-là une huitième victoire consécutive. Espargaró, lui, a malgré tout vécu un grand moment.

"C'était sous la pluie et je me battais sur la Forward contre Pedrosa pour le podium", se remémore-t-il. "J'ai perdu le podium dans les derniers tours face à Dani, qui était chez Repsol Honda. Mais c'était la première fois que je me battais face à une idole pour le podium et pour moi c'était dingue. Je me souviens que ça a été une de mes courses préférées."

Aleix Espargaró a le sourire en quittant les Pays-Bas en ce 28 juin 2014, désormais sixième du championnat. S'il a manqué son premier podium ce jour-là, celui-ci ne va plus tarder… "J'ai obtenu un podium par la suite, en Aragón. Là aussi, c'est un très bon souvenir", souligne l'Espagnol, "parce que c'était mon premier podium dans la catégorie MotoGP, mais ça avait été une course dingue, sèche puis pluvieuse, avec beaucoup de chutes."

Cette troisième place au MotorLand resterait le seul podium d'une machine Open en MotoGP. Et Espargaró allait quant à lui prendre du galon en devenant pilote officiel Suzuki, puis Aprilia.