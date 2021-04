GP du Portugal MotoGP - Programme et guide d'avant-course

Revenu au calendrier en fin de saison 2020 afin de compléter un championnat fortement réduit par la crise sanitaire, le Grand Prix du Portugal sert à nouveau de salut au MotoGP cette année afin de compenser le trou laissé par les manches américaines, qui ne peuvent pour le moment se tenir.

Après une première édition en 1987, mais organisée en Espagne, à Jarama, le Grand Prix du Portugal a tenu une place stable au programme entre 2000 et 2012. Toutes ces courses s'étaient en revanche disputées à Estoril, et Portimão est donc le circuit le plus récemment ajouté au programme. Cette piste impressionnante et physique a été l'an dernier le théâtre de la domination de Miguel Oliveira, qui y a décroché sa deuxième victoire, avec Tech3.

L'événement cette semaine sera avant tout le retour de Marc Márquez, neuf mois après sa blessure au bras. Le pilote espagnol, qui va enfin pouvoir lancer sa saison, ne connaît le circuit de l'Algarve que grâce à un roulage d'entraînement réalisé le mois dernier au guidon d'une Honda RC213V-S.

Les horaires

Après deux Grands Prix disputés en nocturne au Qatar, le programme du week-end sera cette fois plus classique. Seule particularité, le Portugal a un décalage d'une heure avec la grande majorité des pays européens (dont la France) et les courses MotoGP et Moto2 seront donc interverties pour que la catégorie reine n'entre pas en conflit avec l'épreuve de la Formule 1, qui sera cette semaine à Imola. Le départ de la course MotoGP sera donc donné dimanche à 13h heure locale, 14h heure de Paris.

Où regarder le Grand Prix du Portugal ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France et, cette semaine encore, elles retransmettront l'intégralité du programme. La course MotoGP sera diffusée en direct sur Canal+, et toutes les autres séances ainsi que les courses Moto2 et Moto3 seront proposées par Canal+ Décalé.

Vendredi, l'ensemble des séances sera à suivre sur Canal+ Décalé. Il en sera de même samedi, à l'exception des qualifications de la catégorie Moto2, pour lesquelles il faudra basculer sur Canal+ Sport. Enfin, dimanche, c'est sur Canal+ qu'il faudra être pour suivre les séances de warm-up, puis les courses des catégories Moto3 et MotoGP. La course Moto2, elle, sera retransmise par Canal+ Décalé.

Guide circuit

La piste de Portimão se distingue notamment par son dénivelé, mais aussi plusieurs freinages particulièrement appuyés. Ces deux paramètres se mixent dans la ligne droite de près d'un kilomètre, véritable toboggan qui mène les pilotes au virage 1, le tout avec des pointes à 350 km/h environ pour les plus rapides, pour ensuite aborder la plus grosse décélération du circuit.

Longueur de la piste 4,592 km Largeur de la piste 18 m Virages 6 gauche - 9 droite Plus longue ligne droite 969 m Distance de la course MotoGP 114,80 km (25 tours) Pole position à gauche Construction 2008

Records en vigueur :

Meilleur temps en course Miguel Oliveira 1'39"855 2020 Record de la pole Miguel Oliveira 1'38"892 2020 Record V-max Andrea Dovizioso 351,7 km/h 2020 Record vitesse moyenne Miguel Oliveira 167,1 km/h 2020

Le palmarès des dix dernières éditions du Grand Prix du Portugal :

Année Pole position Victoire 2020 Miguel Oliveira Miguel Oliveira 2012 Casey Stoner Casey Stoner 2011 Jorge Lorenzo Dani Pedrosa 2010 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo 2009 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo 2008 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo 2007 Nicky Hayden Valentino Rossi 2006 Valentino Rossi Toni Elías 2005 Alex Barros Alex Barros 2004 Makoto Tamada Valentino Rossi

Le GP du Portugal 2020

Pole position : Miguel Oliveira

Miguel Oliveira Meilleur tour en course : Miguel Oliveira

Miguel Oliveira Podium : Miguel Oliveira vainqueur, Jack Miller 2e, Franco Morbidelli 3e

Météo - Début de week-end pluvieux

Le printemps portugais peut révéler de belles surprises côté météo, cependant la proximité de l'océan laisse toujours planer le risque de pluie à Portimão. Cette semaine, les prévisions sont d'ailleurs contrastées, avec des averses possibles vendredi après-midi, puis deux journées plus clémentes, bien que nuageuses, pour les qualifications et les courses. Les températures annoncées sont stables d'un jour à l'autre, avec de 11 à 13°C le matin et de 20 à 22°C l'après-midi.

