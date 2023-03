GP du Portugal : Marc Márquez en Q1 pour les premières qualifs

Charger le lecteur audio

Honda est le seul des cinq constructeurs du MotoGP à ne pas figurer dans le top 10 à l'issue de la première journée d'essais du Grand Prix du Portugal. Cette première manche de la saison 2023 inaugure le nouveau format du championnat qui veut que seules les deux séances du vendredi comptent pour l'accession directe à la Q2, phase finale des qualifications.

Il est donc d'ores et déjà acté que les pilotes Honda devront en passer par la Q1, une séance de 15 minutes qui mettra en jeu deux tickets de repêchage. Parmi eux, Marc Márquez, qui a pourtant réussi à se montrer durant cette première journée, mais qui occupe la 14e place au classement final après être tombé dans les toutes dernières minutes.

Jack Miller a, lui, réussi à créer la surprise en propulsant sa KTM au sommet de la feuille des temps, juste devant l'Aprilia de Maverick Viñales. Le top 10 salvateur accueille aussi, bien sûr, des Ducati : elles sont au nombre de six, dont celles du Champion du monde en titre, Pecco Bagnaia, et du Français Johann Zarco. Fabio Quartararo est lui aussi sauvé, seul pilote Yamaha parmi les dix premiers, de même que l'autre Aprilia officielle d'Aleix Espargaró.

VOIR AUSSI - Le programme du Grand Prix du Portugal MotoGP 2023

GP du Portugal MotoGP : classement combiné des Essais 1 et 2

Comment se sont déroulés les Essais 1 ?

La première séance d'essais de cette saison s'étalait sur 45 minutes, mais ses premiers instants ont été perturbés par quelques gouttes de pluie. Les pilotes Ducati se sont aisément fait remarquer, à commencer par Álex Márquez, qui débute sur la Desmosedici au sein du team Gresini, mais aussi Jorge Martín, qui a su se montrer tout au long de cette journée.

La surprise de la matinée est venue du deuxième temps posté par Joan Mir, nouveau pilote Honda. Son coéquipier Marc Márquez figurait lui aussi dans le top 10 à l'issue de cette première séance, et seul KTM manquait à l'appel avec une première moto classée 12e, celle de Jack Miller.

Résultat complet des Essais 1 du GP du Portugal MotoGP

Comment se sont déroulés les Essais 2 ?

La seconde séance, initialement prévue sur une durée d'une heure, a été interrompue deux fois au drapeau rouge, la première à cause d'un problème technique sur le circuit et la seconde à la suite de la lourde chute de Pol Espargaró.

Longtemps dominée par les pilotes officiels Aprilia et certains représentants de Ducati, particulièrement Jorge Martín et Pecco Bagnaia, elle a finalement vu Jack Miller se propulser au sommet à la surprise générale. Pour sa première journée en tant que pilote officiel KTM, l'Australien a établi le nouveau record de la piste de Portimão en 1'37"709, une seconde plus rapide que la référence précédente qui datait de 2021. Maverick Viñales n'a échoué qu'à 37 millièmes du meilleur temps.

Résultat complet des Essais 2 du GP du Portugal MotoGP