Le Grand Prix du Portugal reste en MotoGP jusqu'en 2026

Alors que le calendrier MotoGP 2025 se fait toujours désirer, les informations arrivent au compte-goutte pour en confirmer progressivement les rendez-vous. Aujourd'hui, c'est le GP du Portugal que les instances officialisent, avec un nouvel accord signé pour les deux saisons prochaines.

Le contrat permet à l'Autodromo Internacional do Algarve, situé à Portimão, de continuer à figurer dans le championnat, qu'il a rejoint en 2020 en pleine pandémie empêchant alors au MotoGP de quitter l'Europe. Depuis, le circuit portugais s'est fait une place de choix, accueillant six Grands Prix en cinq ans et allant jusqu'à faire office de manche d'ouverture de la saison 2023 après avoir été l'hôte de la finale de 2020.

La typologie de la piste, très vallonnée, la proximité des protections dans certaines portions, comme celle dans laquelle Pol Espargaró a été gravement blessé l'an dernier, et la multiplication des épreuves dans la péninsule ibérique ont laissé penser que l'avenir de Portimão en MotoGP était bouché.

Cependant, comme nous l'évoquions hier en révélant le risque qui plane sur le GP d'Inde, la place du Portugal a été sauvée pour 2025, et elle l'est donc à présent aussi pour 2026. Il faut toutefois s'attendre à une révision des Grands Prix ibériques pour 2027, comme l'indiquait il y a quelques jours Carmelo Ezpeleta, car le MotoGP compte renoncer à la rotation un temps envisagée entre les courses du Portugal et de l'Espagne.

"Nous sommes très heureux d'annoncer que nous allons courir au Portugal pendant encore au moins deux ans", se félicite aujourd'hui le PDG de Dorna Sports. "Depuis notre première visite sur l'Autódromo Internacional do Algarve, ce circuit est devenu l'un des préférés de nombreux fans et pilotes, et on comprend facilement pourquoi. Non seulement c'est un endroit magnifique pour courir, mais l'épreuve en elle-même s'est améliorée d'année en année, et nous sommes très fiers de pouvoir apporter un tel impact économique, sportif et social dans la région."

La date du GP du Portugal 2025 n'est pour l'heure pas précisée, mais selon nos informations, l'épreuve aura lieu avant celle de Valence, à l'automne. Le championnat débutera quant à lui le premier week-end de mars en Thaïlande et fera étape dans les mêmes pays que cette année, à l'exception de l'Inde, qui est donc en passe de disparaître de l'agenda, et des retours attendus en Argentine, en République tchèque et en Hongrie. Le GP de France MotoGP aura lieu pour sa part du 9 au 11 mai.