GP de Valence : les records à battre

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

La pluie, un passage par les stands et de nombreuses chutes, dont celle de Jorge Lorenzo alors qu'il était en tête, expliquent la très grande avance de Dani Pedrosa à l'arrivée en 2012. C'est Katsuyuki Nakasuga, remplaçant de Ben Spies sur cette course, qui s'était classé deuxième.

Un an plus tôt, Casey Stoner s'était imposé à la photo-finish devant Ben Spies.

En 2015, Jorge Lorenzo arrache le titre en s'imposant de peu devant Dani Pedrosa et Marc Márquez.

C'est l'écart qui sépare Dani Pedrosa, auteur de sa dernière victoire, et Tito Rabat, dixième, en 2017.

L'édition 2017 est aussi celle qui aura affiché, et de loin, le top 15 le plus compact.

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Troisième, et dernière, pole position de Makoto Tamada, en 2004, elle est acquise d'un rien face à Max Biaggi pour offrir un doublé à l'équipe Camel Honda.

Casey Stoner (2008, 2009, 2010 et 2011)

Plus grand nombre de victoires MotoGP : 4

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Dani Pedrosa (2007, 2009, 2012 et 2017) et Jorge Lorenzo (2010, 2013, 2015 et 2016)