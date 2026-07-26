Les grands moments d'une première partie de saison MotoGP déjà surprenante

Au sortir de la saison 2025, tout semblait réuni pour annoncer un scénario écrit d'avance : celui d'une démonstration de Marc Márquez en 2026. La dernière année précédant un changement de règlement devait être celle de la stabilité de la hiérarchie, et ce d'autant plus que le plus grand champion de la grille était désormais bel et bien de retour au sommet et disposait, sur le papier, de la moto référente.

Sauf que le championnat MotoGP 2026 s'est jusqu'ici révélé surprenant. En 11 Grands Prix, aucun pilote Ducati n'a encore occupé la tête du classement général et Aprilia a démontré que, même au terme d'un cycle réglementaire, il restait possible d'affiner un package technique au point de modifier l'équilibre des forces.

On a aussi assisté à quelques séquences fortes, qui ont jusqu'ici contribué à maintenir des écarts limités au championnat. Seront-elles décisives pour l'attribution du titre ? Nous le saurons dans trois mois…

Marc Márquez commence par une crevaison

Dès le premier Grand Prix, le champion du monde en titre en a vu de toutes les couleurs. D'abord, la victoire de la course sprint lui a échappé à la suite d'une pénalité pour avoir dépassé Pedro Acosta trop en force. Obligé de rendre une place au pilote KTM, Marc Márquez a pris bon gré mal gré la deuxième position.

Mais le plus étonnant était à venir le lendemain, lorsqu'il s'est retrouvé avec un pneu à plat après être passé sur un vibreur. Lui qui semblait en mesure de valider au minimum une quatrième place, il a soudain dû s'arrêter. Une crevaison est rarissime en MotoGP, mais celle-ci s'est surtout révélée coûteuse, signant le premier tournant d'une saison dans laquelle chaque point risque de compter.

Bezzecchi enchaîne les victoires

Pendant que Márquez connaissait ces premiers déboires, Marco Bezzecchi sabrait le champagne. L'Italien réalisait même une impressionnante série de victoires, s'imposant en Thaïlande, mais aussi au Brésil et au Texas. C'est lui qui a systématiquement émergé lors des courses principales, à défaut d'être aussi efficace dans les sprints.

Bezzecchi a non seulement marqué le début de championnat de son empreinte, mais en y ajoutant ses victoires lors des deux derniers Grands Prix de la saison 2025, il a gagné cinq fois de suite, ce que n'ont réalisé que quelques rares champions avant lui, et il a multiplié les records.

Après un mois de compétition, nous avions donc face à nous un pilote de plus en plus solide, ainsi qu'une Aprilia ayant incontestablement franchi un cap. L'union de leurs forces a donné une dynamique inattendue à ce début de championnat, laissant Ducati dans un rôle d'outsider.

Marco Bezzecchi a d'abord connu le triomphe cette année. Photo de : MotoGP Sports Entertainment Group

La blessure salvatrice de Márquez

Après un GP d'Espagne finalement tombé dans l'escarcelle de Ducati, le déplacement en France a marqué ce qui a probablement été le premier grand tournant de cette saison. Une lourde chute pendant le sprint du Mans a en effet valu à Marc Márquez une blessure au pied et à l'épaule. Sur le moment, tout laissait penser que le pilote espagnol venait de compromettre un peu plus sa défense du titre... sauf que ce qui semblait être un coup dur s'est finalement révélé être bénéfique pour lui.

Il a en effet profité de ces blessures pour avancer une intervention chirurgicale dont il avait découvert la nécessité quelques jours plus tôt et qu'il envisageait initialement de subir après Barcelone. S'il n'était pas aussi incisif qu'attendu durant les premiers Grands Prix, c'était car il souffrait d'un problème au bras droit, où une vis posée il y a plusieurs années s'était déplacée et comprimait le nerf radial de façon intermittente.

Cette découverte a eu l'effet d'un soulagement pour Márquez, qui s'était jusqu'alors inquiété en secret. Et l'opération pratiquée ce week-end-là allait enfin marquer le passage d'un cap pour le champion en titre, bientôt débarrassé de cette gêne.

Jorge Martín de retour au sommet

Pendant ce temps, Jorge Martín avait signé ses premiers succès au guidon de l'Aprilia. Victorieux dans le sprint d'Austin, il a ensuite réalisé un doublé au GP de France, confirmant sa montée en puissance au guidon de l'Aprilia après une année noire en 2025.

Jorge Martín a retrouvé la victoire et la tête du championnat. Photo de : Loic Venance / AFP via Getty Images

Des chutes très coûteuses à Barcelone et au Balaton Park ainsi qu'un recul de ses performances dans le dernier mois de courses ont quelque peu enrayé la machine, pourtant l'Espagnol a terminé cette première moitié de championnat en prenant la tête du classement général. Un symbole fort pour lui, car c'est la première fois qu'il reprend les commandes depuis qu'il a remporté le titre 2024 !

Le Grand Prix de toutes les angoisses à Barcelone

Parmi les images fortes de cette saison 2026, celles du GP de Catalogne occupent une place à part. Ce dimanche-là, les enjeux sportifs sont passés au second plan, laissant place à une profonde inquiétude pour n'importe quel passionné de courses moto.

Il y eut d'abord l'effroyable accident d'Álex Márquez, lorsqu'il a percuté de plein fouet la KTM de Pedro Acosta qui venait de ralentir soudainement dans la ligne droite de retour. Le pilote Gresini a eu beau tout tenter pour maîtriser sa Ducati, il n'a pu éviter la chute une fois sur le bord de la piste.

Un accident d'une rare violence, qui a fait craindre le pire pour l'Espagnol, tandis que dans le même temps, des débris et des pneus étaient projetés sur plusieurs pilotes à leur arrivée dans cette portion du circuit. Le retour au stand pendant le drapeau rouge s'est déroulé dans la confusion, dans une atmosphère empreinte d'inquiétude, de stress et pour certains de douleur.

À Barcelone, le sport a laissé place à l'angoisse. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Pourtant, la course allait reprendre. Tout juste savait-on qu'Álex Márquez était évacué conscient vers le centre médical qu'un second départ était donné, et nos cœurs se tordaient à nouveau. Cette fois, c'est Johann Zarco qui était impliqué dans un terrible accrochage au premier virage.

Sa jambe coincée dans la moto de Pecco Bagnaia, le Français n'était plus qu'un pantin pendant les tonneaux de la Ducati dans le bac à graviers, jusqu'à s'immobiliser enfin, blessé. Contrairement à Álex Márquez, il n'a pas encore pu remonter en selle, mais le sourire retrouvé depuis par Johann Zarco fait partie des plus belles victoires de cette première partie de saison parfois un peu trop mouvementée.

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Un Japonais vainqueur

L'un des derniers Grand Prix ayant précédé la pause a donné lieu à une image bien plus heureuse que ces accidents, avec la première victoire décrochée par Ai Ogura. Sixième vainqueur différent en 11 Grands Prix – sans compter les sprints – le pilote Trackhouse offre au Japon un succès attendu depuis plus de 20 ans.

Il symbolise surtout l'incroyable densité de ce championnat, ainsi que la force collective d'Aprilia cette année, qui peut compter sur l'ensemble de ses pilotes pour faire vaciller Ducati.

Ai Ogura, invité surprise dans la course au titre. Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Quelques semaines plus tôt, Ogura décrochait au Mans son premier podium dans la catégorie reine, mais c'est avec un enchaînement de trois podiums qu'il a bouclé cette première partie de saison, sans compter d'autres récompenses glanées en course sprint. Le futur pilote Yamaha est aussi discret que redoutable actuellement, au point de s'être hissé au deuxième rang du championnat.

La descente aux enfers de Bezzecchi

Pendant ce temps, un autre pilote Aprilia a vu son championnat basculer. Marco Bezzecchi n'a inscrit que 13 points en quatre Grands Prix, la faute à une succession de déconvenues et d'erreurs. Après qu'il a été percuté par son coéquipier au départ du GP de Hongrie, c'est surtout la manche de Brno qui a marqué les esprits lorsqu'il s'est rendu coupable de porter un coup à un commissaire de piste après être tombé dans le sprint.

Un geste d'humeur lourd de conséquences car Bezzecchi a été suspendu pour le dimanche. Il n'a fait son retour qu'à Assen en décrochant la quatrième place de la course sprint, avant de voir ses espoirs brutalement douchés à nouveau.

Une chute à haute vitesse le dimanche l'a passablement malmené. Et ce n'était rien par rapport à celle qu'il allait subir le week-end suivant, en Allemagne, où il s'est fracturé la clavicule lors des qualifications et a dû déclarer forfait pour les courses.

Les absences de Bezzecchi ont ouvert un boulevard à Márquez qui, de plus en plus solide physiquement, a au contraire décroché trois victoires en quatre Grands Prix pour opérer une remontée spectaculaire au championnat. Après cette première moitié de saison, ils sont cinq en seulement 24 points : dans quelques semaines, l'un d'eux apprendra peut-être à ses dépens les conséquences insoupçonnées des points qu'il a laissés en chemin…

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