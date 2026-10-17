MotoGP

Gresini : le nouveau règlement MotoGP ne creusera pas l'écart entre teams d'usine et satellites

Selon Gresini Racing, le bouleversement majeur prévu pour 2027 en MotoGP n'aura pas d'impact négatif sur les équipes satellites de la catégorie.

Rachit Thukral

Publié: 17 oct. 2026, 12:46

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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

Le directeur sportif de Gresini Racing est convaincu que la hiérarchie entre les équipes d'usine et les équipes satellites restera "plus ou moins" inchangée en 2027, lorsque le MotoGP entrera dans sa nouvelle ère des 850cc.

Le championnat s'apprête à connaître l'année prochaine la plus grande refonte technique de son histoire récente, avec une réduction de la cylindrée des moteurs, des restrictions plus strictes en matière d'aérodynamique et l'interdiction des correcteurs d'assiette. Le passage des pneus Michelin aux pneus Pirelli viendra encore accroître la complexité de ce challenge, marquant un changement de génération complet au niveau du package technique.

Compte tenu de l'ampleur des changements, toutes les données recueillies lors des roulages seront précieuses pour comprendre les nouvelles motos et extraire le maximum de performances. Certains constructeurs ont commencé à tester leurs motos de 850cc dès le mois de décembre dernier, avant d'intensifier le travail de développement ces derniers mois.

Si la nouvelle réglementation constitue un défi majeur pour les constructeurs dans la conception des nouvelles motos, leurs équipes satellites sont également confrontées à une tâche ardue : maîtriser au plus vite les nouvelles motos et les pneus Pirelli.

Tous les essais privés ainsi que le test officiel de Brno, en juin, étant réservés aux constructeurs, les équipes satellites ont dû attendre le test organisé au Red Bull Ring le mois dernier pour pouvoir essayer les nouvelles machines équipées des pneus Pirelli.

Mais Gresini, équipe cliente de Ducati, a balayé les inquiétudes selon lesquelles les nouvelles réglementations pourraient mettre les équipes satellites en position de faiblesse. Le directeur sportif du team italien, Michele Masini, a en effet déclaré qu'elles pourraient même prendre un avantage précoce sur les équipes d'usine grâce à leur maîtrise des nouveaux pneus Pirelli.

"Je pense que le niveau pourrait être plus ou moins le même qu'aujourd'hui", a déclaré Michele Masini à Motorsport.com. "En termes de performances, il sera crucial de comprendre immédiatement les pneus Pirelli . L'un des aspects les plus importants en course est la gestion des pneus, en fonction de la moto que l'on pilote."

"Dans ce cas précis, les équipes satellites pourraient même mieux s'en sortir que certaines équipes d'usine. Si l'on comprend immédiatement comment cela fonctionne et comment les gérer, cela pourrait être d'une grande aide, en particulier lors des deux premières courses."

Michele Masini, directeur sportif de Gresini Racing

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Même si un changement de règlement aussi important pourrait accroître la dépendance des équipes satellites vis-à-vis de leurs constructeurs partenaires, Michele Masini est convaincu que Gresini continuera à bénéficier du même niveau de soutien technique qu'aujourd'hui de la part de Ducati.

"Je pense que le soutien ne changera pas. Il n'y a pas lieu de le modifier, car au final, nous travaillons sans relâche ensemble chaque jour de chaque week-end de Grand Prix", a déclaré le responsable italien.

"Je suis vraiment convaincu que Ducati mettra en piste un très bon package pour les pilotes. Mais comme je l'ai dit, la collaboration restera la même. Bien sûr, le caractère de la moto va changer. Cela dépendra également des caractéristiques des pneus."

Le nouveau règlement remettant effectivement tout le monde à zéro, Michele Masini voit ce changement comme une opportunité majeure pour Gresini, qui a remporté un Grand Prix chaque année depuis sa séparation d'avec Aprilia, il y a cinq ans.

"Je suis vraiment enthousiaste à cette idée, car chaque fois que le règlement change, on a la possibilité de se mettre au travail. Et si on s'y prend intelligemment, on parvient peut-être à résoudre certains problèmes avant les autres, ce qui nous permettrait de tirer parti de cette situation lors des deux premières courses."

Gresini est considérée comme l'équipe la plus indépendante du plateau, à une époque où les constructeurs MotoGP travaillent de plus en plus étroitement avec leurs équipes satellites. Actuellement, l'écurie italienne aligne une GP26 aux spécifications d'usine pilotée par Álex Márquez, tandis que Fermín Aldeguer court sur une GP25 datant de l'année dernière.

Toutes les équipes satellites ont conclu leurs propres accords avec les constructeurs concernant la fourniture du matériel. Ces contrats régissent les spécifications des motos qu'elles reçoivent ainsi que la fréquence des mises à jour. La différence de performances entre une moto aux spécifications actuelles et une moto datant de l'année précédente peut donc varier d'un constructeur à l'autre et d'une saison à l'autre.

Lorsque la saison 2027 de MotoGP débutera, toutes les équipes aligneront des motos construites selon les nouvelles règles. Cependant, les écuries d'usine pourraient tout de même bénéficier d'un avantage en recevant des mises à jour avant leurs homologues satellites à mesure que le développement progressera.

Après que Gresini a fait rouler la GP27 pour la première fois au Red Bull Ring le mois dernier, Michele Masini a déclaré que les équipes devront attendre les premiers essais de pré-saison, à Sepang en février, pour tester la version finale des nouveaux composés Pirelli destinés au MotoGP.

"Nous avons testé la Ducati 850cc avec notre équipe, du côté de Fermín Aldeguer [dans le stand]. Il s'agissait simplement d'un premier contact avec la moto et d'un premier contact avec les pneus", a-t-il expliqué.

"Il est vrai que Pirelli continue de développer les pneus qu'ils apporteront pour l'année prochaine. Pour l'instant, ils ont fait du bon travail pour arriver aussi bien préparés [que possible] pour les premiers essais à Sepang."

"Mais nous devons attendre Sepang. J'espère que le test du mardi après le GP de Valence pourra s'avérer utile, car il faut tenir compte des conditions météo, que l'on ne connaît jamais. Mais nous aurons une idée précise de la situation lorsque nous serons aux essais de Sepang et de Buriram l'année prochaine."

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