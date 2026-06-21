La grille de départ du Grand Prix de République tchèque MotoGP
Ai Ogura sera encore en pole pour la course principale au GP de République tchèque à Brno. Marco Bezzecchi est suspendu, Álex Márquez a déclaré forfait et Toprak Razgatlioglu a une pénalité sur la grille de départ.
GP de République tchèque 2026 - Samedi à Brno
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1. Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
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2. Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
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3. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
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4. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
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5. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
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6. Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
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7. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
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8. Franco Morbidelli
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
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9. Jorge Martín
Aprilia Racing
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10. Fermín Aldeguer
BK8 Gresini Racing MotoGP
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11. Joan Mir
Honda HRC Castrol
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12. Maverick Viñales
Red Bull KTM Tech3
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13. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
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14. Luca Marini
Honda HRC Castrol
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15. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
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16. Jack Miller
Prima Pramac Yamaha MotoGP
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17. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
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18. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
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19. Cal Crutchlow
Castrol Honda LCR
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20. Toprak Razgatlioglu
Prima Pramac Yamaha MotoGP
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