La grille de départ du GP de Grande-Bretagne MotoGP

Viñales : "J'aurais eu besoin d'un tour de plus !"

Maverick Viñales le prend avec un grand sourire : plus performant qu'il ne l'a jamais été avec l'Aprilia, il a décroché la deuxième place du Grand Prix de Grande-Bretagne et a même tenté en fin de course une attaque pour passer en tête, en vain.