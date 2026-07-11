La grille de départ du sprint au Grand Prix d'Allemagne MotoGP
Marc Márquez, grand spécialiste du Sachsenring, a signé la pole du Grand Prix d'Allemagne. Voici la grille de départ du sprint, sans les pénalités de Franco Morbidelli et Diogo Moreira, qui ne s'appliqueront que dimanche.
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
GP d'Allemagne 2026 - Samedi au Sachsenring
|
1. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
|
2. Álex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
3. Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
4. Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
|
5. Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
|
6. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
7. Franco Morbidelli
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
8. Jorge Martín
Aprilia Racing
|
9. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
|
10. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
|
11. Jack Miller
Prima Pramac Yamaha MotoGP
|
12. Joan Mir
Honda HRC Castrol
|
13. Luca Marini
Honda HRC Castrol
|
14. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
|
15. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
|
16. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
|
17. Toprak Razgatlioglu
Prima Pramac Yamaha MotoGP
|
18. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
19. Maverick Viñales
Red Bull KTM Tech3
|
20. Cal Crutchlow
Castrol Honda LCR
|
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