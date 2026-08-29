La grille de départ du Grand Prix d'Aragón MotoGP
Marco Bezzecchi a signé la pole au GP d'Aragón, devant le grand favori, Marc Márquez. Voici l'intégralité de la grille de départ.
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
|
1. Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
|
2. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
|
3. Álex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
4. Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
|
5. Jorge Martín
Aprilia Racing
|
6. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
|
7. Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
8. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
|
9. Johann Zarco
Castrol Honda LCR
|
10. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
|
11. Fermín Aldeguer
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
12. Franco Morbidelli
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
13. Jack Miller
Prima Pramac Yamaha MotoGP
|
14. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
|
15. Joan Mir
Honda HRC Castrol
|
16. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
|
17. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
18. Luca Marini
Honda HRC Castrol
|
19. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
20. Pol Espargaró
Red Bull KTM Tech3
|
21. Toprak Razgatlioglu
Prima Pramac Yamaha MotoGP
|
22. Lorenzo Savadori
Trackhouse MotoGP Team
Partager ou sauvegarder cet article
Dernières actus
Márquez impuissant face à Bezzecchi : "Parfois, on ne peut rien faire"
La grille de départ du Grand Prix d'Aragón MotoGP
Marco Bezzecchi fait tomber Marc Márquez dans son jardin !
Lando Norris prolonge son contrat avec McLaren !
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires