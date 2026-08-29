Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Márquez impuissant face à Bezzecchi : "Parfois, on ne peut rien faire"

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Márquez impuissant face à Bezzecchi : "Parfois, on ne peut rien faire"

La grille de départ du Grand Prix d'Aragón MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
La grille de départ du Grand Prix d'Aragón MotoGP

Marco Bezzecchi fait tomber Marc Márquez dans son jardin !

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Marco Bezzecchi fait tomber Marc Márquez dans son jardin !

Lando Norris prolonge son contrat avec McLaren !

Formule 1
Formule 1
Lando Norris prolonge son contrat avec McLaren !

EL2 - Marco Bezzecchi devance encore Marc Márquez

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
EL2 - Marco Bezzecchi devance encore Marc Márquez

Que se passe-t-il avec les pneus au Rallye du Paraguay ?

WRC
WRC
Rallye du Paraguay
Que se passe-t-il avec les pneus au Rallye du Paraguay ?

Álex Márquez à la peine : "Je suis un peu loin de Marc et Bezzecchi"

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Álex Márquez à la peine : "Je suis un peu loin de Marc et Bezzecchi"

Retour de Johann Zarco : les bienfaits d'une pause imprévue

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Retour de Johann Zarco : les bienfaits d'une pause imprévue
Résultats
MotoGP GP d'Aragón

La grille de départ du Grand Prix d'Aragón MotoGP

Marco Bezzecchi a signé la pole au GP d'Aragón, devant le grand favori, Marc Márquez. Voici l'intégralité de la grille de départ.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Alex Marquez, Gresini Racing

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Alex Marquez, Gresini Racing

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Joan Mir, Honda HRC

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Marc Márquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Francesco Bagnaia, Équipe Ducati

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Alex Marquez, Gresini Racing

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Aragon 2026 - Samedi au MotorLand
22
Lire aussi :

1. Italy Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

 

2. Spain Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

 

 

3. Spain Álex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

4. Spain Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

 

5. Spain Jorge Martín

Aprilia Racing

 

 

6. Spain Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

7. Italy Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

8. Italy Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

 

 

9. France Johann Zarco

Castrol Honda LCR

10. Brazil Diogo Moreira

Pro Honda LCR

 

11. Spain Fermín Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

 

12. Italy Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

13. Australia Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

 

14. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

15. Spain Joan Mir

Honda HRC Castrol

16. Italy Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

 

17. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

 

18. Italy Luca Marini

Honda HRC Castrol

19. Spain Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

20. Spain Pol Espargaró

Red Bull KTM Tech3

 

 

21. Turkey Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

22. Italy Lorenzo Savadori

Trackhouse MotoGP Team

    

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Marco Bezzecchi fait tomber Marc Márquez dans son jardin !
Article suivant Márquez impuissant face à Bezzecchi : "Parfois, on ne peut rien faire"

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Márquez impuissant face à Bezzecchi : "Parfois, on ne peut rien faire"

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Márquez impuissant face à Bezzecchi : "Parfois, on ne peut rien faire"

EL2 - Marco Bezzecchi devance encore Marc Márquez

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
EL2 - Marco Bezzecchi devance encore Marc Márquez

Álex Márquez à la peine : "Je suis un peu loin de Marc et Bezzecchi"

MotoGP
MotoGP
GP d'Aragón
Álex Márquez à la peine : "Je suis un peu loin de Marc et Bezzecchi"

Dernières actus

Márquez impuissant face à Bezzecchi : "Parfois, on ne peut rien faire"

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Aragón
Márquez impuissant face à Bezzecchi : "Parfois, on ne peut rien faire"

La grille de départ du Grand Prix d'Aragón MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Aragón
La grille de départ du Grand Prix d'Aragón MotoGP

Marco Bezzecchi fait tomber Marc Márquez dans son jardin !

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Aragón
Marco Bezzecchi fait tomber Marc Márquez dans son jardin !

Lando Norris prolonge son contrat avec McLaren !

Formule 1
F1 Formule 1
Lando Norris prolonge son contrat avec McLaren !