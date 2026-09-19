La grille de départ du Grand Prix d'Autriche MotoGP
Jorge Martín a signé la pole au GP d'Autriche sur le Red Bull Ring. Voici la grille de départ pour les deux courses à Spielberg.
Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
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1. Jorge Martín
Aprilia Racing
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2. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
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3. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
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4. Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
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5. Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
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6. Álex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
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7. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
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8. Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
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9. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
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10. Johann Zarco
Castrol Honda LCR
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11. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
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12. Fermín Aldeguer
BK8 Gresini Racing MotoGP
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13. Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
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14. Pol Espargaró
Red Bull KTM Tech3
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15. Luca Marini
Honda HRC Castrol
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16. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
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17. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
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18. Takaaki Nakagami
Honda HRC Castrol
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19. Franco Morbidelli
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
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20. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
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21. Jack Miller
Prima Pramac Yamaha MotoGP
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22. Toprak Razgatlioglu
Prima Pramac Yamaha MotoGP
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