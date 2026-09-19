Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Quand Maverick Viñales reviendra-t-il ? Le flou perdure

MotoGP
MotoGP
Quand Maverick Viñales reviendra-t-il ? Le flou perdure

Tsunoda révèle pourquoi il n'a pas réussi à dompter la Red Bull en 2025

Formule 1
Formule 1
Tsunoda révèle pourquoi il n'a pas réussi à dompter la Red Bull en 2025

Martín, Márquez, Acosta : un trio au-dessus du lot pour une course "intense"

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Martín, Márquez, Acosta : un trio au-dessus du lot pour une course "intense"

La grille de départ du Grand Prix d'Autriche MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
La grille de départ du Grand Prix d'Autriche MotoGP

Martín arrache la pole à Márquez et Acosta !

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Martín arrache la pole à Márquez et Acosta !

EL2 - Márquez finit au sol mais avec le meilleur temps

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
EL2 - Márquez finit au sol mais avec le meilleur temps

Affaibli physiquement, Nicolò Bulega renonce au test de lundi

MotoGP
MotoGP
Test pneumatique au Red Bull Ring
Affaibli physiquement, Nicolò Bulega renonce au test de lundi

"Rien n'est garanti" : Evans prudent après l'annulation de l'Arabie saoudite

WRC
WRC
"Rien n'est garanti" : Evans prudent après l'annulation de l'Arabie saoudite
Résultats
MotoGP GP d'Autriche

La grille de départ du Grand Prix d'Autriche MotoGP

Jorge Martín a signé la pole au GP d'Autriche sur le Red Bull Ring. Voici la grille de départ pour les deux courses à Spielberg.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Takaaki Nakagami, Honda HRC

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Takaaki Nakagami, Honda HRC

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Takaaki Nakagami, Honda HRC

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Pol Espargaro, Red Bull KTM Tech3

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jack Miller, Pramac Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Alex Marquez, Gresini Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix d'Autriche 2026 - Samedi à Spielberg
39
Lire aussi :

1. Spain Jorge Martín

Aprilia Racing

 

2. Spain Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

 

 

3. Spain Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

4. Italy Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

 

5. Japan Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

 

 

6. Spain Álex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

7. Italy Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

 

8. Italy Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

 

9. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

10. France Johann Zarco

Castrol Honda LCR

 

11. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

12. Spain Fermín Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

13. Spain Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

 

14. Spain Pol Espargaró

Red Bull KTM Tech3

 

 

15. Italy Luca Marini

Honda HRC Castrol

16. Brazil Diogo Moreira

Pro Honda LCR

 

17. Italy Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

 

 

18. Japan Takaaki Nakagami

Honda HRC Castrol

19. Italy Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

20. Spain Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

 

21. Australia Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

22. Turkey Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

    

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Martín arrache la pole à Márquez et Acosta !
Article suivant Martín, Márquez, Acosta : un trio au-dessus du lot pour une course "intense"

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Quand Maverick Viñales reviendra-t-il ? Le flou perdure

MotoGP
MotoGP
Quand Maverick Viñales reviendra-t-il ? Le flou perdure

Affaibli physiquement, Nicolò Bulega renonce au test de lundi

MotoGP
MotoGP
Test pneumatique au Red Bull Ring
Affaibli physiquement, Nicolò Bulega renonce au test de lundi

Bagnaia 18e et abonné à la Q1 : "C'est mon vrai potentiel actuellement "

MotoGP
MotoGP
GP d'Autriche
Bagnaia 18e et abonné à la Q1 : "C'est mon vrai potentiel actuellement "

Dernières actus

Quand Maverick Viñales reviendra-t-il ? Le flou perdure

MotoGP
MGP MotoGP
Quand Maverick Viñales reviendra-t-il ? Le flou perdure

Tsunoda révèle pourquoi il n'a pas réussi à dompter la Red Bull en 2025

Formule 1
F1 Formule 1
Tsunoda révèle pourquoi il n'a pas réussi à dompter la Red Bull en 2025

Martín, Márquez, Acosta : un trio au-dessus du lot pour une course "intense"

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Autriche
Martín, Márquez, Acosta : un trio au-dessus du lot pour une course "intense"

La grille de départ du Grand Prix d'Autriche MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Autriche
La grille de départ du Grand Prix d'Autriche MotoGP