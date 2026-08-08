La grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne MotoGP
Jorge Martín a signé la pole au GP de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone. Voici l'intégralité de la grille de départ, pour le sprint et la course principale.
GP de Grande-Bretagne 2026 - Samedi à Silverstone
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1. Jorge Martín
Aprilia Racing
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2. Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
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3. Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
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4. Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
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5. Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
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6. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
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7. Álex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
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8. Franco Morbidelli
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
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9. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
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10. Iker Lecuona
BK8 Gresini Racing MotoGP
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11. Jack Miller
Prima Pramac Yamaha MotoGP
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12. Joan Mir
Honda HRC Castrol
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13. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
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14. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
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15. Luca Marini
Honda HRC Castrol
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16. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
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17. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
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18. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
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19. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
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20. Cal Crutchlow
Castrol Honda LCR
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21. Pol Espargaró
Red Bull KTM Tech3
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22. Toprak Razgatlioglu
Prima Pramac Yamaha MotoGP
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23. Augusto Fernandez
Yamaha Factory Racing
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