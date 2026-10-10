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La grille de départ du Grand Prix d'Indonésie MotoGP

Raúl Fernández a signé la pole au GP d'Indonésie sur le circuit de Mandalika. Voici l'intégralité de la grille de départ.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images

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