La grille de départ du Grand Prix d'Indonésie MotoGP
Raúl Fernández a signé la pole au GP d'Indonésie sur le circuit de Mandalika. Voici l'intégralité de la grille de départ.
Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
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1. Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
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2. Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
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3. Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
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4. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
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5. Jorge Martín
Aprilia Racing
|
6. Fermín Aldeguer
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
7. Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
|
8. Álex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
9. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
|
10. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
|
11. Franco Morbidelli
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
12. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
13. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
14. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
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15. Luca Marini
Honda HRC Castrol
|
16. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
|
17. Jack Miller
Prima Pramac Yamaha MotoGP
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18. Maverick Viñales
Red Bull KTM Tech3
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19. Toprak Razgatlioglu
Prima Pramac Yamaha MotoGP
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20. Johann Zarco
Castrol Honda LCR
|
21. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
|
22. Aleix Espargaró
Honda HRC Castrol
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