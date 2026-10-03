Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Márquez s'impose en sprint, gros accrochage au premier tour et podium pour Moreira !

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Márquez s'impose en sprint, gros accrochage au premier tour et podium pour Moreira !

EL3 - Antonelli dernier leader avant les qualifs

Formule 1
Formule 1
GP de Bahreïn
EL3 - Antonelli dernier leader avant les qualifs

Honda fait appel à un Aleix Espargaró diminué pour le GP d'Indonésie

MotoGP
MotoGP
GP d'Indonésie
Honda fait appel à un Aleix Espargaró diminué pour le GP d'Indonésie

La grille de départ du Grand Prix du Japon MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
La grille de départ du Grand Prix du Japon MotoGP

Martín plus fort que Márquez et Acosta en qualifications !

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Martín plus fort que Márquez et Acosta en qualifications !

EL2 - Doublé Aprilia avant les qualifications

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
EL2 - Doublé Aprilia avant les qualifications

"Faire toutes les erreurs maintenant" : l'approche demandée par Verstappen et Hadjar

Formule 1
Formule 1
GP de Bahreïn
"Faire toutes les erreurs maintenant" : l'approche demandée par Verstappen et Hadjar

Acosta retrouve "un feeling assez similaire" à celui de sa pole à Motegi en 2024

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Acosta retrouve "un feeling assez similaire" à celui de sa pole à Motegi en 2024
Résultats
MotoGP GP du Japon

La grille de départ du Grand Prix du Japon MotoGP

Jorge Martín a signé la pole du GP du Japon à Motegi. Voici l'intégralité de la grille de départ, pour les deux courses.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Lire aussi :

1. Spain Jorge Martín

Aprilia Racing

 

2. Spain Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

 

 

3. Spain Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

4. Italy Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

 

5. Spain Álex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

 

 

6. Italy Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

7. Italy Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

 

8. Spain Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

 

 

9. Brazil Diogo Moreira

Pro Honda LCR

10. France Johann Zarco

Castrol Honda LCR

 

11. Japan Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

 

 

12. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

13. Italy Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

 

14. Italy Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

 

15. Thailand Somkiat Chantra

Honda HRC Castrol

16. Italy Luca Marini

Honda HRC Castrol

 

17. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

18. Spain Fermín Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

19. Spain Maverick Viñales

Red Bull KTM Tech3

 

20. Australia Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

 

 

21. Spain Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

22. Turkey Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

    

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Martín plus fort que Márquez et Acosta en qualifications !
Article suivant Honda fait appel à un Aleix Espargaró diminué pour le GP d'Indonésie

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Martín plus fort que Márquez et Acosta en qualifications !

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Martín plus fort que Márquez et Acosta en qualifications !

EL2 - Doublé Aprilia avant les qualifications

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
EL2 - Doublé Aprilia avant les qualifications

Zarco tombe mais se relève : "Je n'ai vraiment pas peur de la chute"

MotoGP
MotoGP
GP du Japon
Zarco tombe mais se relève : "Je n'ai vraiment pas peur de la chute"

Dernières actus

Márquez s'impose en sprint, gros accrochage au premier tour et podium pour Moreira !

MotoGP
MGP MotoGP
GP du Japon
Márquez s'impose en sprint, gros accrochage au premier tour et podium pour Moreira !

EL3 - Antonelli dernier leader avant les qualifs

Formule 1
F1 Formule 1
GP de Bahreïn
EL3 - Antonelli dernier leader avant les qualifs

Honda fait appel à un Aleix Espargaró diminué pour le GP d'Indonésie

MotoGP
MGP MotoGP
GP d'Indonésie
Honda fait appel à un Aleix Espargaró diminué pour le GP d'Indonésie

La grille de départ du Grand Prix du Japon MotoGP

MotoGP
MGP MotoGP
GP du Japon
La grille de départ du Grand Prix du Japon MotoGP