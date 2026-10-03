La grille de départ du Grand Prix du Japon MotoGP
Jorge Martín a signé la pole du GP du Japon à Motegi. Voici l'intégralité de la grille de départ, pour les deux courses.
Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
|
1. Jorge Martín
Aprilia Racing
|
2. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
|
3. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
|
4. Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
|
5. Álex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
6. Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
7. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
|
8. Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
|
9. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
|
10. Johann Zarco
Castrol Honda LCR
|
11. Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
|
12. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
13. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
|
14. Franco Morbidelli
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
15. Somkiat Chantra
Honda HRC Castrol
|
16. Luca Marini
Honda HRC Castrol
|
17. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
|
18. Fermín Aldeguer
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
19. Maverick Viñales
Red Bull KTM Tech3
|
20. Jack Miller
Prima Pramac Yamaha MotoGP
|
21. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
22. Toprak Razgatlioglu
Prima Pramac Yamaha MotoGP
Partager ou sauvegarder cet article
Dernières actus
Márquez s'impose en sprint, gros accrochage au premier tour et podium pour Moreira !
EL3 - Antonelli dernier leader avant les qualifs
Honda fait appel à un Aleix Espargaró diminué pour le GP d'Indonésie
La grille de départ du Grand Prix du Japon MotoGP
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires