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Résultats
MotoGP GP des Pays-Bas

La grille de départ du Grand Prix des Pays-Bas MotoGP

Jorge Martín a signé la pole du GP des Pays-Bas à Assen. Alors que Franco Morbidelli a été pénalisé, voici la grille de départ de la course principale.

Téha Courbon
Publié:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Luca Marini, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Aileron arrière de course Aprilia

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Joan Mir, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Joan Mir, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Lancer l'action

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Joan Mir, accident Honda HRC

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Joan Mir, accident Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
36

1. Spain Jorge Martín

Aprilia Racing

 

2. Japan Ai Ogura

Trackhouse MotoGP Team

 

 

3. Italy Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

4. Spain Raúl Fernández

Trackhouse MotoGP Team

 

5. Italy Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

 

 

6. Italy Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

7. Spain Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

 

8. Spain Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

9. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

10. Spain Joan Mir

Honda HRC Castrol

 

11. Italy Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

 

 

12. Spain Álex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

13. Brazil Diogo Moreira

Pro Honda LCR

 

14. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

15. Spain Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

16. Italy Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

17. Italy Luca Marini

Honda HRC Castrol

 

 

18. Australia Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

19. Spain Maverick Viñales

Red Bull KTM Tech3

 

20. Spain Augusto Fernandez

Yamaha Factory Racing

 

 

21.  Cal Crutchlow

Castrol Honda LCR

22. Turkey Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

    
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