La grille de départ du Grand Prix des Pays-Bas MotoGP
Jorge Martín a signé la pole du GP des Pays-Bas à Assen. Alors que Franco Morbidelli a été pénalisé, voici la grille de départ de la course principale.
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
|
1. Jorge Martín
Aprilia Racing
|
2. Ai Ogura
Trackhouse MotoGP Team
|
3. Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
|
4. Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
|
5. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
|
6. Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
7. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
|
8. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
|
9. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
10. Joan Mir
Honda HRC Castrol
|
11. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
|
12. Álex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
13. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
|
14. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
|
15. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
16. Franco Morbidelli
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
17. Luca Marini
Honda HRC Castrol
|
18. Jack Miller
Prima Pramac Yamaha MotoGP
|
19. Maverick Viñales
Red Bull KTM Tech3
|
20. Augusto Fernandez
Yamaha Factory Racing
|
21. Cal Crutchlow
Castrol Honda LCR
|
22. Toprak Razgatlioglu
Prima Pramac Yamaha MotoGP
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