La grille de départ du sprint au Grand Prix de Saint-Marin MotoGP
Marco Bezzecchi a signé la pole pour les deux courses au GP de Saint-Marin, sur le circuit de Misano. Voici la grille de départ du sprint, sans la pénalité de Johann Zarco, qui ne sera applicable que dimanche.
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
|
1. Marco Bezzecchi
Aprilia Racing
|
2. Marc Márquez
Ducati Lenovo Team
|
3. Fermín Aldeguer
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
4. Fabio Di Giannantonio
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
5. Jorge Martín
Aprilia Racing
|
6. Luca Marini
Honda HRC Castrol
|
7. Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
|
8. Franco Morbidelli
Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|
9. Álex Márquez
BK8 Gresini Racing MotoGP
|
10. Raúl Fernández
Trackhouse MotoGP Team
|
11. Johann Zarco
Castrol Honda LCR
|
12. Pol Espargaró
Red Bull KTM Tech3
|
13. Fabio Quartararo
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
14. Pecco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
|
15. Diogo Moreira
Pro Honda LCR
|
16. Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
|
17. Joan Mir
Honda HRC Castrol
|
18. Jack Miller
Prima Pramac Yamaha MotoGP
|
19. Brad Binder
Red Bull KTM Factory Racing
|
20. Álex Rins
Monster Energy Yamaha MotoGP
|
21. Toprak Razgatlioglu
Prima Pramac Yamaha MotoGP
Partager ou sauvegarder cet article
Dernières actus
EL3 - Hamilton et Bearman dans le mur, Antonelli meilleur temps
Di Giannantonio doit courir avec une seule moto depuis l'Allemagne
Zarco pénalisé après avoir gêné Bezzecchi en qualifications
Une pole pas si simple pour Bezzecchi : "Zarco a ruiné mon seul tour propre"
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires