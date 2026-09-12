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MotoGP GP de Saint-Marin

La grille de départ du sprint au Grand Prix de Saint-Marin MotoGP

Marco Bezzecchi a signé la pole pour les deux courses au GP de Saint-Marin, sur le circuit de Misano. Voici la grille de départ du sprint, sans la pénalité de Johann Zarco, qui ne sera applicable que dimanche.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
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Alex Marquez, Gresini Racing

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Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
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Luigi Dall'lgna

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Joan Mir, Honda HRC

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Johann Zarco, équipe LCR Honda

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marc Marquez, Ducati Team

Grand Prix de Saint-Marin 2026 - Samedi à Misano
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

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41
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