La grille de départ de la saison 2023 en MotoGP

Pour la deuxième année consécutive, Pecco Bagnaia a remporté le BMW M Award en 2023. Ce classement des qualifications est basé sur un barème identique à celui des courses principales et ne prend pas en compte les pénalités sur les grilles de départ, permettant de faire ressortir les performances pures. Le pilote Ducati s'est assuré de cet honneur dès le GP de Thaïlande, alors qu'il restait un quart de la saison à disputer.

Avec sept poles en 20 Grands Prix et surtout 15 qualifications en première ligne, Bagnaia a survolé ce classement puisqu'il a inscrit 369 points, 93 de plus que Jorge Martín, auteur de quatre poles. Le trio de tête dans ce classement est le même que celui du championnat puisque Marco Bezzecchi a pris la troisième place.

Luca Marini a complété un top 4 fait uniquement de pilotes Ducati, devant les représentants de l'équipe Aprilia officielle. Maverick Viñales et Aleix Espargaró sont les deux seuls à avoir privé Ducati de poles cette année, après en avoir signé une chacun. Les marques italiennes sont donc les seules à avoir réalisé des poles en 2023 !

Álex Márquez est septième devant les pilotes KTM, Jack Miller et Brad Binder, qui ont souvent souffert sur le tour qualifs cette année. Si Miller a décroché des résultats irréguliers mais a atteint la première ligne cinq fois, Binder n'en a décroché que deux cette année, ce qui ne l'a pas empêché de prendre la quatrième place du championnat. Johann Zarco est le premier Français du classement des qualifications, au dixième rang, devant Marc Márquez, aidé par sa pole au Portugal et ses premières lignes en France et en Italie.

Vainqueur du BMW M Award en 2020 et 2021 et troisième de ce classement en 2022, Fabio Quartararo a payé la dégringolade dans la hiérarchie de Yamaha et n'a pris que la 12e place. Alors qu'il n'avait dû passer que quatre fois par la Q1 au cours de ses quatre premières saisons en MotoGP, il y a été envoyé 11 fois en 2023, et ne s'en est extrait qu'une seule fois quand cela a été le cas. Le Français n'a atteint la deuxième ligne que deux fois, aux Pays-Bas et en Indonésie, avec à chaque fois la quatrième place sur la grille de départ.

La grille de départ de l'année 2023 (BMW M Award) :