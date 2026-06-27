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MotoGP GP des Pays-Bas

La grille de départ du sprint du Grand Prix des Pays-Bas MotoGP

Jorge Martín a signé la pole du GP des Pays-Bas de MotoGP sur le circuit d'Assen. Voici l'intégralité de la grille de départ pour la course sprint.

Téha Courbon
Mis à jour:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Luca Marini, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Aileron arrière de course Aprilia

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Joan Mir, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Raúl Fernández, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Joan Mir, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Samedi à Assen
31
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1. Spain Jorge Martín

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2. Japan Ai Ogura

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5. Italy Pecco Bagnaia

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6. Italy Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

7. Spain Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

 

8. Spain Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

9. France Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

10. Spain Joan Mir

Honda HRC Castrol

 

11. Italy Enea Bastianini

Red Bull KTM Tech3

 

 

12. Spain Álex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

13. Italy Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

 

14. Brazil Diogo Moreira

Pro Honda LCR

 

 

15. South Africa Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

16. Spain Álex Rins

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

17. Italy Luca Marini

Honda HRC Castrol

 

 

18. Australia Jack Miller

Prima Pramac Yamaha MotoGP

19. Spain Maverick Viñales

Red Bull KTM Tech3

 

20. Spain Augusto Fernandez

Yamaha Factory Racing

 

 

21.  Cal Crutchlow

Castrol Honda LCR

22. Turkey Toprak Razgatlioglu

Prima Pramac Yamaha MotoGP

    

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