MotoGP GP du Qatar
La grille du Grand Prix du Qatar réduite à 16 pilotes après le forfait de Luca Marini
Le pilote officiel Honda est diminué par des problèmes de fatigue
Richard Asher Germán Garcia Casanova
Publié: 8 nov. 2026, 14:52
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Photo de : Gold and Goose Photography / Getty Images
Luca Marini a déclaré forfait pour le Grand Prix du Qatar de dimanche, réduisant la grille de départ de la course à seulement 16 motos.
Marini souffre de symptômes de fatigue depuis le début du week-end, au point de ne pas s'être présenté devant les médias après le Sprint samedi. Cette situation fait suite à son forfait lors du week-end du Grand Prix d'Australie, il y a deux semaines, en raison d'un virus. Face à ces difficultés, il a décidé de ne pas prendre le départ des 22 tours à Losail dimanche.
"En raison de son état de fatigue persistant, Luca Marini et l'équipe Honda HRC Castrol ont décidé de le retirer du #QatarGP afin de se concentrer sur les deux dernières manches du Championnat du monde MotoGP 2026", indique un communiqué de HRC.
Joan Mir étant déjà forfait pour la course, alors qu'il continue de lutter contre ses propres problèmes de santé, les deux pilotes titulaires de l'équipe officielle Honda seront donc absents.
Si Mir dispose d'un remplaçant en la personne de Jake Dixon, le forfait tardif de Marini signifie que celui-ci ne sera pas remplacé sur la grille. Il en va de même pour Francesco Bagnaia, qui s'est fracturé deux os du pied dans un accident lors du Sprint samedi.
Les quatre Yamaha ayant déjà renoncé à cette course en raison du conflit dans la région, la grille de départ de la course de dimanche comptera au mieux 16 motos.
La participation de Maverick Viñales a également suscité quelques interrogations. Après un Sprint démoralisant samedi, l'Espagnol avait évoqué la possibilité d'écourter son week-end. Il a toutefois pris part au warm-up matinal et aucune information ne laisse penser que le pilote Tech 3, connu pour son tempérament imprévisible, ait décidé de mettre sa menace à exécution.
Si des grilles moins fournies ont déjà été observées à l'ère du MotoGP, le départ à Losail aura tout de même une allure bien clairsemée dimanche soir, avec des conséquences pour la lutte au championnat.
Luca Marini, Honda HRC
Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Avec des points attribués aux 15 premiers, la situation sur la grille rend très improbable un zéro pointé de Jorge Martín s'il termine la course. Même un seul point suffira à empêcher Marc Márquez de décrocher un 10e titre mondial dès dimanche, y compris si le pilote officiel Ducati remporte la course.
Bagnaia et Marini s'étaient qualifiés respectivement aux cinquième et 14e places, mais les pilotes qui les suivaient, ou qui se trouvaient derrière l'un d'eux, gagneront des positions sur la grille révisée.
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