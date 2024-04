Grille MotoGP 2025 : quels pilotes ont un guidon ?

Sur un plateau de 22 places, six pilotes ont en poche un contrat les menant au-delà de la saison 2024, voire sept si l'on compte un Pedro Acosta que l'on suppose disposer d'une option au-delà de sa saison de rookie. Voici donc la tournure que prend la grille MotoGP en vue du championnat 2025.

Équipe Pilotes Ducati Corse Pecco Bagnaia ? KTM Factory Racing Brad Binder ? Aprilia Racing Team ? ? Yamaha Factory Fabio Quartararo ? Repsol Honda Luca Marini ? Pramac Ducati ? ? LCR Honda Johann Zarco ? Gresini Racing ? ? VR46 Racing Team ? ? Trackhouse Racing ? ? Tech3 GasGas ? ?

Ducati Corse

Pilote #1 : Pecco Bagnaia

Double Champion du monde en titre, la place de Pecco Bagnaia chez Ducati n'était pas à risque. C'est donc sans surprise qu'il a prolongé son contrat pour deux ans, ce qui le mène jusqu'à fin 2026 en qualité de pilote officiel de la marque aujourd'hui dominatrice.

Pilote #2 : À confirmer

Ducati possède de nombreuses options pour compléter le line-up de son équipe d'usine. Les premiers noms sur la liste sont ceux de Jorge Martín, qui ne veut plus rien d'autre qu'un guidon officiel, Marc Márquez, entré dans le groupe cette saison via un team satellite, et Enea Bastianini, qui occupe aujourd'hui le poste. "Pour cette deuxième moto, nous ne sommes pas pressés", soulignait cependant le directeur sportif de la marque mi-mars.

Photo : Gold and Goose / Motorsport Images

KTM Factory Racing

Pilote #1: Brad Binder

Dès l'été dernier, KTM s'est assuré les services à long terme de Brad Binder, actuel leader de son quatuor. Le Sud-Africain était pourtant déjà sous contrat jusqu'en 2025 inclus, mais il s'est calé sur ce qui sera la tendance générale en prolongeant jusqu'en 2026.

Pilote #2: À confirmer

Son copilote actuel, Jack Miller, semble en position vulnérable tant Pedro Acosta fait sensation en ce début de championnat au guidon d'une KTM satellite préparée par le team Tech3. L'Espagnol se trouve dans une situation à part, puisque d'après les informations de Motorsport.com, il disposerait d'une clause contractuelle le rendant libre de partir à la concurrence si KTM ne le promeut pas dans son équipe officielle en 2025. Et perdre Acosta n'est clairement pas de la volonté de Mattighofen.

Photo : Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia Racing Team

Pilote #1: À confirmer

Pilote #2: À confirmer

Aleix Espargaró et Maverick Viñales arrivent tous deux en fin de contrat cette année, néanmoins ils apparaissent en solide position pour conserver leur place maintenant que Fabio Quartararo a choisi de rester chez Yamaha. Un temps tenté par la retraite, Espargaró, qui est le vétéran du championnat à bientôt 35 ans, indiquait en fin de saison dernière avoir retrouvé la motivation et l'envie de prolonger l'aventure, boosté par la compétitivité trouvée avec l'Aprilia.

Photo : Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha Factory

Pilote #1: Fabio Quartararo

Il était l'une des pièces maîtresses sur l'échiquier, mais Fabio Quartararo n'avait finalement que peu d'options. Malgré des contacts avec la concurrence et le manque de compétitivité de sa moto actuelle, il a choisi de rester chez Yamaha pour deux ans de plus. Assez longtemps pour accompagner le retour de la marque au sommet ?

Pilote #2: À confirmer

Álex Rins a rejoint le Français cette année, opérant un deuxième changement de constructeur en deux ans. Il n'a qu'un an de contrat et, bien que rester en poste apparaisse comme une solide option après des débuts complimentés par son équipe, il ne peut ignorer le nombre de pilotes actuellement en quête d'un guidon.

Photo : Gold and Goose / Motorsport Images

Repsol Honda

Pilote #1: Luca Marini

Luca Marini a du mal à s'adapter à la Honda pour le moment, cependant il sait qu'il a le temps pour lui. Lorsqu'il a négocié son arrivée dans l'équipe à l'automne dernier, l'Italien a mis un point d'honneur à obtenir un contrat de deux ans.

Pilote #2: À confirmer

Arrivé chez Honda l'an dernier, Joan Mir a grandement peiné durant sa première saison et ne peut qu'espérer voir la courbe de performances s'améliorer. Honda pourrait avoir peu d'alternatives réalistes, ce qui joue à son avantage, à condition que le Champion du monde 2020 ne décide pas de lui-même de partir.

Photo : Gold and Goose / Motorsport Images

Pramac Ducati

Pilote #1: À confirmer

Pilote #2: À confirmer

Les deux pilotes actuels de Pramac que sont Jorge Martín et Franco Morbidelli arrivent en fin de contrat cette année. Les patrons de l'équipe prennent pour acquis que l'Espagnol s'en ira, lui qui ne souhaite plus qu'un contrat dans une équipe d'usine désormais. Quant à Morbidelli, son accident de l'hiver l'a placé dans une position délicate, rendant ses performances difficiles à juger pour le moment.

On sait que le pilote Moto2 Fermín Aldeguer a été annoncé par Ducati pour la saison prochaine, sans précision quant à l'équipe qui l'accueillera. Il s'agira en toute logique de Pramac, à condition que la formation italienne prolonge son contrat avec son constructeur, ce qui n'est pas encore acté.

Photo : Gold and Goose / Motorsport Images

LCR Honda

Pilote #1: Johann Zarco

Il y aura bien deux pilotes français sur la grille MotoGP en 2025, car Johann Zarco a rejoint Honda et le team LCR avec un contrat de deux ans. Cette sécurité avait contribué à le convaincre lorsqu'il a décidé de refuser la proposition de Ducati pour rester chez Pramac, ne portant que sur 2024.

Pilote #2: À confirmer

Le montage de sponsorisation de LCR destine la seconde moto à un pilote asiatique et c'est Takaaki Nakagami qui occupe ce poste depuis qu'il a rejoint la catégorie MotoGP en 2018. Sa place a cependant été remise en question ces dernières années, menacée notamment par la montée en puissance d'Ai Ogura avant qu'il ne soit finalement prolongé.

Photo : Gold and Goose / Motorsport Images

Gresini Racing

Pilote #1: À confirmer

Pilote #2: À confirmer

L'équipe Gresini a d'ores et déjà prolongé son contrat avec Ducati. On ignore cependant quels seront ses pilotes en 2025 car aucun des frères Márquez n'a de contrat au-delà de cette saison. En ce qui concerne Marc Márquez, il n'est, de toute évidence, par venu pour plus d'un an.

Photo : Gold and Goose / Motorsport Images

VR46 Racing Team

Pilote #1: À confirmer

Pilote #2: À confirmer

Les pilotes VR46 n'ont pas non plus de contrat au-delà de la saison en cours. Marco Bezzecchi a choisi de rester dans l'équipe au lieu de passer chez Pramac en 2024, ce qui le place aujourd'hui sur une GP23 qui lui pose problème mais dans un cocon qui lui est fidèle, lui qui appartient à la VR46 Riders Academy.

Fabio Di Giannantonio a quant à lui été sauvé par le team italien alors que l'arrivée de Marc Márquez chez Gresini menaçait grandement sa place sur la grille. En l'absence de candidats solides dans l'Academy, ses bons résultats pourraient jouer en sa faveur afin de lui assurer une place pour 2025.

La situation de VR46 est toutefois soumise à la décision que prendra l'équipe quant au constructeur qui sera le sien en 2025. On ignore pour le moment si elle restera liée à Ducati ou si elle deviendra la nouvelle équipe satellite de Yamaha.

Photo : Gold and Goose / Motorsport Images

Trackhouse Racing

Pilote #1: À confirmer

Pilote #2: À confirmer

Lorsqu'ils sont arrivés dans le team RNF, depuis remplacé par Trackhouse sur la grille, Miguel Oliveira et Raúl Fernández ont tous deux signé pour deux ans, directement avec Aprilia. L'équipe américaine qui a repris la place de RNF a certes honoré les contrats, mais il y a fort à parier qu'elle va attentivement observer le marché pour se constituer sa propre identité. Le pilote américain Joe Roberts pourrait être un candidat intéressant s'il réussit son année en Moto2, et Liberty Media, entré au capital du championnat, ne le verrait sûrement pas d'un mauvais œil.

Photo : Gold and Goose / Motorsport Images

Tech3 GasGas

Pilote #1: À confirmer

Pilote #2: À confirmer

L'équipe Tech3, formation satellite de KTM, aligne actuellement Augusto Fernández, en difficulté en ce début de championnat, et Pedro Acosta, qui a toutes les chances d'être promu pilote officiel. Si la situation paraît encore incertaine à ce stade, il n'est pas impossible que le garage accueille encore un débutant cette année, avec le même système de promotion depuis le team Ajo de Moto2 que celui qui a été suivi ces dernières saisons.