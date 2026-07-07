Pourquoi Steiner estime que 2027 sera "le bon moment" pour titulariser un rookie

Le MotoGP devrait voir une vague de débutants en 2027. Le seul confirmé pour le moment est Dani Holgado du côté de l'équipe Gresini, mais il y a de fortes chances de voir David Alonso sur une Honda, Izan Guevara sur une Yamaha de Pramac ou encore Nicolò Bulega sur une Ducati de VR46.

Chez KTM, qui a confirmé les arrivées d'Álex Márquez et Fabio Di Giannantonio dans son équipe officielle, les dernières places à prendre sont chez son partenaire, Tech3. Brad Binder, privé de place dans le team d'usine, et les pilotes actuels de la formation française, Maverick Viñales et Enea Bastianini, ont peu de chances de rester, Bastianini étant déjà très proche de Trackhouse. Tech3 pourrait recruter Luca Marini et l'associer à un pilote sans expérience du MotoGP.

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Pour Günther Steiner, qui contrôle l'équipe française depuis l'année passée, le renouvellement de génération que l'on pourrait voir chez chaque marque sur la grille s'explique par le nouveau règlement technique et le remplacement de Michelin par Pirelli, deux éléments qui faciliteront l'arrivée de pilotes qui n'ont pas de repères avec les machines actuelles.

"Je pense que l'an prochain, il y aura une opportunité pour les pilotes Moto2 de venir en MotoGP, avec le retrait des artifices, de beaucoup d'aéro, et l'arrivée des pneus Pirelli", a confirmé Steiner. "Je pense que ces choses aident à venir en MotoGP alors qu'avant, il y avait beaucoup à apprendre."

"Ils auront encore beaucoup à apprendre, parce que les motos sont beaucoup plus rapides, mais les pilotes qui sont là depuis longtemps devront désapprendre des choses, ce qui prend aussi du temps."

Une nouvelle ère chez Tech3 en 2027 ? Photo de: Pierre-Louis Le Mouëllic

"Vous ne le savez peut-être pas, mais en vieillissant, désapprendre est aussi difficile qu'apprendre ! Aussi dans l'équipe, il y a des 'On a toujours fait ça' – je sais, mais maintenant c'est différent. Je me fiche de ce qu'il se passait hier, maintenant on n'aura plus d'aéro sur la moto, ou moins. Je pense que l'année prochaine, ce sera le bon moment pour prendre un rookie. C'est mon avis."

Steiner séduit par les performances d'Agius

Plusieurs pilotes actuellement en Moto2 ont été évoqués chez Tech3 pour la saison 2027, qu'il s'agisse du leader du championnat, Manuel González, ou de Senna Agius, actuellement troisième. Agius semble actuellement le mieux placé, et ses 21 ans n'effraient pas Steiner.

"Ce que j'aime, c'est qu'il est assez rapide. Je pense qu'il lui manque encore de la constance. Mais les deux courses qu'il a gagnées [cette année], il les a dominées, et il est encore très jeune. Ce sont les bonnes choses [le concernant]."

Senna Agius pourrait rejoindre Tech3 en 2027. Photo de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"À un stade, qu'est-ce qui est trop jeune ? On ne le sait jamais avant d'essayer. Et si on ne le fait pas, on se demande s'il est trop âgé pour le MotoGP. Quand on prend un rookie, on sait que l'on prend toujours un risque, il faut l'accepter."

"Quand on prend sa décision, il faut le faire avec les informations à disposition, en se coupant des émotions, en voyant les résultats. Qu'a fait la personne ? On essaie juste d'analyser, c'est la seule chose à faire."

"Si on n'essaie pas, on ne sait pas", a ajouté Steiner. "Peut-être qu'on se trompe. Et quand on se trompe, il ne faut pas avoir peur de faire un nouveau changement."

Propos recueillis par Gerald Dirnbeck