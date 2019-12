Hamilton a "impressionné" au guidon de la Yamaha

Réunis lundi à Valence par leur sponsor commun, Valentino Rossi et Lewis Hamilton ont eu la journée pour découvrir le bolide qui ne leur était pas familier et pour arpenter la piste, tantôt seul tantôt à deux. Une expérience unique, tant à vivre pour les deux champions qu'à observer pour les quelques membres privilégiés des deux équipes qui ont pu être présents aux premières loges.

"Cela a été une journée exceptionnelle. Avoir Lewis avec nous et Valentino, deux icones du sport au même endroit au même moment, cela a été vraiment incroyable. Je suis très heureux d'avoir pu assister à cela et en profiter", commente Lin Jarvis.

Jusqu'à présent, l'expérience la plus aboutie de Lewis Hamilton au guidon d'une moto de course était le test qu'il a réalisé il y a un an avec la Yamaha engagée en WorldSBK. Témoin privilégié de l'échange organisé lundi, le directeur exécutif de Yamaha Motor Europe a salué la performance du Britannique, assurant qu'il pouvait être fier de ce qu'il a réalisé avec la YZR-M1 bien qu'aucune donnée n'ait été divulguée pour attester des chronos enregistrés.

"J'ai été très impressionné par la performance de Lewis, car combien de champions automobiles pourraient venir ici, monter sur une M1, prendre la piste et être fiers de ce qu'ils font ? Il est très difficile d'aller vite sur une moto en piste, et il est encore plus compliqué de piloter une MotoGP d'usine."

Si le Hamilton motard et le Rossi pilote de F1 ont eu l'occasion de rouler ensemble lundi, ils ont aussi pu partager la piste au guidon de deux M1, dans une confrontation plus directe. "Ce qui m'a le plus impressionné, c'est le moment où Valentino et lui ont été en piste, très proches l'un de l'autre, côte à côte avec leur M1", souligne Lin Jarvis. "Lewis a dit qu'il est fan du MotoGP et de Valentino depuis des années. Il avait le souhait de partager la piste avec Valentino et d'avoir cette expérience d'un jour au guidon de la M1, et il a réalisé ses deux vœux en même temps ! C'était fantastique de voir que même un sextuple Champion du monde de Formule 1, qui a accompli tant de choses, peut encore réaliser un rêve dans une occasion spéciale comme celle-ci."

Ravi pour sa part d'avoir repris le volant d'une F1 et découvert à quel point la discipline a pu évoluer depuis son dernier test avec une Ferrari, Valentino Rossi a bien perçu lui aussi le plaisir qu'a pris le pilote Mercedes au guidon de sa machine. "J'ai vraiment aimé partager cette expérience avec lui, et je pense qu'il s'est beaucoup amusé lui aussi, à voir à quel point il rechignait à arrêter de piloter ! J'espère sincèrement qu'on aura beaucoup d'autres expériences comme celle-ci à l'avenir", conclut le septuple Champion du monde MotoGP.

