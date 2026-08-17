Honda piégé par Aprilia et Ducati : "L'écart reste immense"

Honda donne l'impression de stagner. Après avoir petit à petit grimpé dans la hiérarchie en 2025, le constructeur japonais reste maintenant à distance d'Aprilia et Ducati, et même de KTM, qui brille régulièrement grâce à Pedro Acosta. Pourtant, Honda n'a pas fait du surplace selon Luca Marini.

Pour le pilote de l'équipe officielle, la RC213V a bien progressé mais cela se voit peu à cause d'une concurrence elle aussi en progrès. Le vendredi à Silverstone, huit pilotes avaient déjà fait mieux que la pole de Fabio Quartararo en 2025. L'organisation de la course plus de deux mois plus tard a joué, mais pas seulement.

"J'aimerais être plus rapide", a déclaré Marini. "On a amélioré la moto par rapport à la saison dernière mais les autres ont fait un travail incroyable, donc l'écart reste immense."

"Je pense qu'on a vu dans les dernières courses que l'Aprilia et la Ducati ont énormément progressé cette année", a ajouté Marini. "Ils avaient déjà un niveau fantastique, mais ils ont encore fait un pas en avant immense. On a fait de notre mieux, la moto progresse, nos chronos sont plus rapides que l'an dernier mais ce n'est pas suffisant."

"Il faut continuer à travailler sur l'aérodynamique parce que [Silverstone] est la piste où il faut le plus d'efficacité aérodynamique et en tant que pilote, on sent que la moto fonctionne bien si l'aérodynamique fait son travail."

Joan Mir perçoit les mêmes faiblesses que Luca Marini sur la Honda. Photo de: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Aprilia a fait la différence dans les virages rapides à Silverstone, ce que même Álex Márquez, le meilleur représentant de Ducati, déplorait. Mais Joan Mir estime que la situation était plus dure pour lui que pour son compatriote.

"Il peut suivre, je ne peux pas !" préférait s'amuser Mir pendant le week-end du GP de Grande-Bretagne, en résumant l'avantage d'Aprilia à un élément : une meilleure adhérence qui permet de garder plus de vitesse en courbe. "J'ai été derrière Ogura en EL2 et ils en ont plus, ils tournent plus et ils ont plus de grip, c'est tout."

"On perd du temps", a déploré Mir. "Au freinage, avant de tourner, on est probablement légèrement meilleurs qu'eux, mais parce qu'on n'a pas de grip. Quand on commence à avoir du grip, on dégrade les choses dans d'autres domaines."

"Ils arrivent à freiner un peu avant nous et ils sont dans une meilleure position quand ils remettent les gaz. Ils peuvent garder plus de vitesse dans les virages rapides. On a des virages rapides [à Silverstone] et ils sont très forts. On voit un peu ce qui se passe sur les images."

Luca Marini manque d'adhérence en entrée de courbe. Photo de: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Marini dresse le même constat : "Pour moi, en entrée des virages rapides, il nous manque du turning avec l'avant de la moto. J'aimerais entrer plus vite en courbe mais si je le fais, je garde la même direction et je sors large. Si on peut améliorer la situation, la moto tournera un peu avec un peu de vitesse, ou je pourrai le faire un peu plus vite, afin d'améliorer mes chronos."

"Actuellement, j'ai l'impression que c'est ce qui me manque, même si sur les gros freinages ou les petits freinages, mais quand on a beaucoup de vitesse d'entrée, on manque de turning."

Cette faiblesse a en grande partie contribué aux difficultés de Honda à Silverstone : "Prendre plus d'une seconde au tour par Aprilia, c'est incroyable. L'écart est vraiment immense."

Une moto qui garde son ADN malgré les changements

Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé chez Honda. La marque a tenté de modifier sa moto mais sans parvenir à changer profondément ses caractéristiques, un problème récurrent pour les marques japonaises ces dernières années.

"On a tout essayé pendant la première moitié de la saison, tout", a assuré Luca Marini. "On a tout changé. Mais au final, les sensations, le comportement et l'ADN de la moto sont toujours les mêmes. Maintenant, je garde ma base, je travaille pour trouver de meilleures performances."

Malgré les changements, la Honda garde ses caractéristiques. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Et lorsque Honda tente de compenser ses faiblesses, la marque entre dans un cercle vicieux selon Marini : "C'est sûr qu'on cherche plus de grip mais à chaque fois qu'on le fait, la moto devient très nerveuse, et je perds beaucoup de temps en raison des secousses en sortie de courbe, et l'antipatinage se coupe beaucoup. Il faut toujours trouver un équilibre avec ça."

"Il n'y a pas assez de grip sur l'angle sur un tour, mais si on cherche plus de grip, la moto secoue beaucoup quand on la redresse. C'est un peu difficile.