Le Shakedown révèle les premiers secrets de Honda et Aprilia

La trêve hivernale du MotoGP s'est conclue ce jeudi à Sepang, avec le début du Shakedown, premier test auquel prennent part les constructeurs cette année. Réservé aux pilotes d'essais, aux débutants et aux marques bénéficiant des concessions techniques les plus favorables, à savoir Yamaha et Honda au moins pour la première moitié de l'année 2024, ce test permet généralement une première prise de contact avec les nouvelles machines, mais sans en montrer trop à la concurrence.

Yamaha et Honda n'ont ainsi fait rouler aucun de leurs titulaires, les deux constructeurs laissant leurs essayeurs, Cal Crutchlow et Stefan Bradl, se charger du premier roulage avant l'entrée en piste des pilotes de course, dont Fabio Quartararo, à partir de vendredi. Mais quelques nouveautés ont néanmoins été visibles sur deux motos ce jeudi, la Honda et l'Aprilia.

Sur la machine japonaise, les solutions aérodynamiques apparues à l'arrière ne sont pas passées inaperçues. Les marques avaient jusque-là opté soit pour un petit aileron arrière, parfois de plus en plus imposant comme celui lancé par KTM au Qatar l'an passé, ou une succession d'ailettes sur le côté, à l'image de celles présentes sur la Ducati et qui ont gagné le surnom de "stégosaure".

Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images La Honda associe un aileron à plusieurs ailettes sur le côté

Honda a opté pour une solution hybride puisque le gros aileron, déjà vu au test de Valence, est resté mais que la RC23V testée par Bradl a aussi gagné des ailettes rappelant celles de la Ducati, qui semblent être destinées à diriger le flux aérodynamique en direction de l'aileron arrière.

Le manque d'adhérence à l'arrière a été l'un des points faibles de Honda ces dernières années et cette succession d'éléments aérodynamiques semble illustrer les efforts des ingénieurs du HRC pour remédier à ce déficit.

Photo de: GPOne La nouvelle solution aérodynamique à l'arrière de l'Aprilia

Si une telle disposition est inédite, Aprilia a poussé l'innovation plus loin avec une solution totalement nouvelle en MotoGP. Nos collègues de GPOne.com ont remarqué que Lorenzo Savadori, qui disposait de cinq machines différentes ce jeudi, a pris la piste avec une RS-GP dotée d'un carénage fuselé jusqu'à son extrémité arrière.

La partie arrière de la moto intègre ainsi deux ailerons verticaux et dirigés vers le bas, rappelant les Cadillac des années 1950. Les troupes de Noale ont également ajouté une pièce en carbone sur le bras oscillant, couvrant un partie importante de la roue arrière.