Honda s'associe à Akrapovic pour ses échappements en MotoGP

Après avoir fait appel à Kalex pour son bras oscillant en milieu de saison dernière, cette fois Honda a décidé de s'allier à Akrapovic pour la fabrication de ses pots d'échappement en titane en MotoGP. Les deux partenaires collaborent donc ensemble sur la RC213V 2023, qui sera dévoilée le 25 février prochain lors de la présentation de l'équipe Repsol Honda.

"Akrapovic bénéficie d'un historique impressionnant dans une grande variété de formats de course et, comme Honda, c'est là qu'ils ont développé leurs connaissances techniques. Avec cette collaboration, nous allons travailler ensemble pour développer davantage le système d'échappement de la Honda RC213V", a déclaré Tetsuhiro Kuwata, le directeur du HRC.

Présent dans le monde des sports motos depuis plus de 20 ans, Akrapovic voit au travers de ce partenariat une étape supplémentaire dans sa relation avec Honda, qui s'est déjà développée dans d'autres disciplines comme le WorldSBK où ils ont décroché ensemble deux titres mondiaux, ainsi qu'aux 8 Heures de Suzuka qui leur ont offert plusieurs victoires.

"Nous sommes heureux que l'équipe Repsol Honda ait identifié Akrapovic comme un partenaire technique hautement compétent", a ajouté Slavko Alojz Trstenjak, directeur de recherche et de développement au sein de la structure slovène.

Cette collaboration semble montrer une volonté d'ouverture de la part du constructeur japonais, empêtré dans les problèmes depuis plusieurs saisons, avec un point culminant l'an passé. D'abord totalement réticent à l'idée de collaborer avec d’autres marques et constructeurs, Honda s'est vu contraint de revoir sa copie au terme de la saison 2022. Dernier aux championnats constructeurs et équipes, il a été largement battu par les marques européennes qui affichent un fonctionnement interne complètement différent.

L'annonce du partenariat avec Kalex a été une première étape vers le changement, que l'arrivée d'Akrapovic aux côtés de la marque japonaise en MotoGP est venue renforcer. Mais ces collaborations ne font pas tout et Marc Márquez n'a pas caché, tout au long de la saison dernière, exhorter Honda à revoir la coordination de son projet, élément fondamental à ses yeux pour permettre à l'équipe et à la moto de retrouver les avant-postes. "Nous nous efforçons de progresser", a affirmé Kuwata. Le premier test de la pré-saison, qui se tiendra du 10 au 12 février prochain, devrait commencer à montrer si l'Espagnol a été entendu, ou non.

