Honda sur la bonne voie mais encore trop distancé

Le compte n'y est pas pour Honda. Après trois saisons difficiles, dont deux sans aucun succès, le constructeur espérait se relancer avec la version 2023 de la RC213V mais le bond en avant espéré se fait encore attendre. Marc Márquez et Joan Mir n'ont pas pu se battre pour les premières places au cours des tests de Sepang puis de Portimão et leur bilan est clair : le premier voit sa moto apte à jouer le top 10 mais pas le podium, tandis que le second manque encore de repères sur une machine qu'il découvre.

Alberto Puig ne peut que constater le déficit de ses pilotes sur les leaders, Ducati en tête, et reconnaît que le chemin reste encore long pour Honda. "On a fait beaucoup de tests et essayé beaucoup de pièces différentes, mais c'est toujours en cours", a déclaré le team manager de l'équipe officielle sur le site du MotoGP. "Nous ne pouvons pas dire que nous avons trouvé ce que nous recherchions pour le moment, et nous avons encore du travail. C'est la réalité, car quand on regarde les chronos et qu'on est à cinq ou sept dixièmes du leader, cela signifie qu'il faut élever le niveau et progresser."

Marc Márquez a eu du mal à avancer dans son travail pendant les deux tests, tant le nombre de nouveautés à tester était important, et ce n'est que le dernier jour qu'il a pu établir une base et travailler véritablement sur les réglages. Le sextuple Champion du MotoGP s'est cependant dit encouragé par ses sensations.

Albert Puig se réjouit de voir qu'une direction a enfin été identifiée mais ne peut pas se satisfaire du niveau actuel de Honda, aucun de ses pilotes n'ayant pu accrocher le top 10 samedi et dimanche à Portimão : "On a trouvé la voie à suivre une fois que tout est positif, mais tant qu'il y a des choses qui vont et d'autres qui ne vont pas, alors il reste ce cap à franchir. Franchement, nous ne sommes toujours pas où nous voulons être et nous pensons savoir ce que nous pouvons faire."

"Mais aujourd'hui, ici, au Portugal, si vous me demandez si nous sommes satisfaits à 100% de notre situation, c'est clairement non. Nous devons progresser, c'est notre principal objectif et ce que nous allons faire."