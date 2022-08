Honda dans "un cercle vicieux" en attendant le retour de Márquez

Charger le lecteur audio

Marc Márquez a effectué son grand retour dans le paddock au Grand Prix d'Autriche, presque trois mois après avoir disputé une partie du GP d'Italie, fin mai. Toujours en convalescence suite à sa quatrième opération du bras, le #93 n'a évidemment pas pris part au week-end de course mais sa présence dans le box Honda a été la bienvenue.

Pour le constructeur japonais, tout d'abord, qui a construit son projet actuel autour de Márquez et dont l'absence pèse beaucoup dans une période de grande difficulté. Un espoir demeure quant à sa participation au test de Misano qui se tiendra les 6 et 7 septembre puisque les médecins lui ont accordé leur feu vert pour remonter à moto. Chez Honda, on espère pouvoir compter sur lui afin de ne pas continuer à développer la RC213V "à l'aveugle", comme l'a expliqué Alberto Puig, le team manager de l'équipe officielle.

Ces mots, forts, relèguent les autres pilotes de la marque au second plan, malgré leur travail chaque week-end pour tenter de trouver des solutions. Les trois hommes ont contre eux les chiffres, qui parlent d'eux-mêmes. Avec seulement six Grands Prix disputés sur 13, Márquez est toujours le premier pilote Honda au championnat, et de loin puisqu'il totalise 60 points contre 45 pour Takaaki Nakagami, qui est deuxième. Pol Espargaró, second pilote officiel, n'en détient que 42 et Álex Márquez 29. Honda continue donc d'être dans la même impasse depuis deux ans avec les absences répétées de son leader.

Éloigné des circuits depuis fin mai, celui-ci a forcément pris du recul sur les difficultés rencontrées sur la RC213V, à l'inverse des autres pilotes qui sont englués dans les problèmes. Une situation qui, aux yeux d'Espargaró, n'est pas productive et que son coéquipier pourrait quelque peu contrebalancer avec un œil extérieur. C'est du moins ce qu'il espère.

"Le truc quand on a toujours les mêmes problèmes c'est qu'on se brûle en quelque sorte. On se retrouve dans un cercle vicieux et on se plaint toujours des mêmes choses et on s'y habitue trop, on ne voit plus les aspects positifs de la moto et il est alors très difficile de vivre avec", a-t-il expliqué. "En étant à l'extérieur, on peut peut-être observer les choses de façon plus calme, penser différemment que ce qu'on fait quand on est en Grand Prix."

"Marc n'a pas été complètement en dehors, il est pilote alors il regarde les courses. Et puis son frère court pour le même constructeur donc il parle beaucoup avec lui, et il garde aussi le contact avec les mécaniciens. Donc même quand il est à la maison, il pense à ce qui peut être amélioré, comment, et quels sont les problèmes. Quand je me plaignais, il répondait au sujet de mes problèmes et posait des questions. C'est un ensemble d'idées qu'on met sur la table, chacun exprime ses idées et on peut peut-être améliorer certaines choses ou bien définir une nouvelle voie à suivre avant que Marc revienne."

Pas de solution miracle

Stefan Bradl et Pol Espargaró au GP d'Autriche

Néanmoins, Márquez n'a pas de baguette magique et, s'il a tenté d’apporter beaucoup de motivation en Autriche, il n'a pas "de conseil pour gagner un dixième", a souligné Stefan Bradl. "Actuellement, il n'a pas trop d'idées parce qu'on a eu des hauts et des bas. On est limités. On a besoin de quelque chose de nouveau et il a pu le confirmer", a-t-il confié.

"C'était sympa qu'il soit dans le garage. On voit vraiment qu'il est motivé à relancer ce projet et à la préparation de son retour. On a tous le même avis sur l'avenir de la moto mais pour moi, le plus important est de faire le point avec lui en face à face et de discuter de l'avenir pour que le HRC corrige le tir et se prépare à la victoire, surtout pour lui."

L'Espagnol a profité de sa présence pour exhorter publiquement Honda à modifier son fonctionnement interne, qui manque à ses yeux de coordination. Très motivé pour revenir, l'objectif est évidemment clair : faire en sorte que la RC213V de l'an prochain soit compétitive. Et pour ça, sa présence est indispensable. Dans le box, mais aussi et surtout en piste.

Avec Léna Buffa et Vincent Lalanne-Sicaud