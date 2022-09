Honda donne sa chance à Tetsuta Nagashima pour le GP du Japon

Charger le lecteur audio

Le retour du Grand Prix du Japon, après deux années de suspension engendrées par la crise sanitaire, s'annonce comme un grand moment pour les marques nippones du MotoGP et deux d'entre elles ont d'ores et déjà annoncé leur intention de reprendre leurs habitudes en faisant appel à des pilotes locaux pour renforcer leurs effectifs.

Honda vient ainsi d'annoncer l'inscription d'une wild-card pour ce rendez-vous tant attendu, et pas n'importe laquelle. Le ticket est en effet offert à Tetsuta Nagashima, pour qui il s'agira d'une grande première dans la catégorie MotoGP. Aujourd'hui âgé de 30 ans, on a vu Nagashima briller en Moto2 ces dernières années, et particulièrement en 2020 où il a décroché une victoire et s'est hissé au huitième rang du championnat. Il courait alors pour le team Ajo, où il faisait équipe avec Jorge Martín, mais la baisse de ses performances au fil des mois alors qu'il avait entamé la saison tambour battant avait entraîné la perte de sa place et l'avait laissé sans guidon. Revenu pour trois courses l'an dernier en remplacement de Lorenzo Dalla Porta chez Italtrans, il avait réussi à se hisser jusqu'à la 11e place.

L'expérience de Nagashima est riche, avec pas moins de 87 Grands Prix Moto2 à son actif. Il a également disputé deux saisons remarquées en Championnat d'Europe Moto2, s'y classant deuxième en 2016. Devenu pilote d'essais du HRC, il a remporté cet été les 8 Heures de Suzuka avec Honda, dans un équipage complété par Takumi Takahashi et Iker Lecuona ; c'est lui qui a signé la pole position record de cette édition et le meilleur temps en course.

"Je vais courir dans la catégorie reine du MotoGP, ce dont je rêve depuis que je suis enfant", se réjouit Tetsuta Nagashima. "Ce n'est qu'une wild-card pour une seule course, mais je vais vraiment faire de mon mieux, et montrer ma reconnaissance au HRC pour cette opportunité qui m'est donnée en obtenant de bons résultats."

"Je pense qu'en ayant mené des essais de développement pour le HRC cette année, mes compétences en tant que pilote s'améliorent, alors j'espère que tout le monde verra comment Tetsuta Nagashima pilote à présent. Je vais faire de mon mieux et j'espère que tout le monde m'encouragera sur le circuit et parmi les téléspectateurs."

Suzuki veut célébrer son dernier GP du Japon

Plus étonnant au vu de la fin prochaine de son programme MotoGP, Suzuki a également annoncé l'engagement d'une wild-card pour ce Grand Prix. "L'équipe voulait avoir la chance d'avoir un pilote japonais sur sa machine pour sa dernière apparition au Japon afin de remercier tous les fans et les clients qui ont soutenu le projet au fil des années", a fait savoir la formation japonaise.

Le constructeur de Hamamatsu confiera une troisième machine à Takuya Tsuda, pilote d'essais pour la marque depuis 2015 aux côtés de Sylvain Guintoli. Âgé de 39 ans, il a déjà été engagé en MotoGP, lorsqu'il a remplacé Álex Rins, blessé, en 2017 lors du Grand Prix d'Espagne ; il s'était alors classé 17e. Son expérience de course est beaucoup plus riche au Japon, où il reste engagé en ST1000 cette saison et où il a connu plusieurs fois le podium aux 8H de Suzuka.

"Avant toute chose, je tiens à remercier Suzuki de m'avoir donné cette opportunité", déclare Takuya Tsuda. "Au fil des années, j'ai observé les performances des pilotes Suzuki dans les courses MotoGP avec la GSX-RR que j'ai contribué à développer en tant que pilote d'essais. Je suis à présent très impatient d'y être et de pouvoir à mon tour courir avec la GSX-RR, qui plus est devant les fans japonais ! Je vais faire de mon mieux avec l'équipe pour faire de cette course l'aboutissement de notre développement."

Seizième manche du championnat, le Grand Prix du Japon se déroulera du 23 au 25 septembre. Ses essais du vendredi ont été réduits afin de répondre à des problématiques logistiques, sachant que l'épreuve suivra directement celle d'Aragón, organisée le week-end précédent.