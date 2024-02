LCR : Au lieu de partir, Honda a choisi d'investir davantage en MotoGP

Depuis son arrivée dans la catégorie reine des Grands Prix, l'équipe LCR, fondée par Lucio Cecchinello à l'époque où lui-même courait dans les petites cylindrées, a toujours aligné des Honda et reçu son matériel de la part du constructeur japonais. Il y eut de belles heures, à commencer par cette première saison qui coïncidait avec les débuts de Casey Stoner en MotoGP, puis les trois victoires obtenues avec Cal Crutchlow et, l'an dernier, le succès d'Álex Rins à Austin, le dernier en date de Honda.

Il y eut aussi des périodes bien moins heureuses, et LCR est bel et bien entraîné depuis 2020 dans le chapitre le plus rude traversé par le constructeur japonais, de loin le plus avare en réussite depuis la mise en place du programme actuel du HRC en 1982. Pour autant, l'ancien pilote italien se sent plus important que jamais dans ce projet.

Dans un entretien accordé à Motorsport.com, il y a quelques jours, Lucio Cecchinello a révélé que Honda a été confronté à une décision qui aurait pu avoir d'énormes conséquences pour toutes les parties impliquées. Or, après s'être convaincue de rester impliquée dans le championnat, la marque s'est lancé le défi de retrouver une moto compétitive, et ce le plus rapidement possible.

"L'année dernière, en raison du manque de compétitivité de la moto, Honda est arrivé à un point où il fallait prendre une décision : soit investir davantage dans le projet MotoGP, soit se retirer", explique Lucio Cecchinello, finalement soulagé par le choix des patrons du groupe basé à Tokyo. "Honda a choisi de rester, parce que leur ADN vient des motos, même s'ils fabriquent désormais des fusées pour aller dans l'espace."

"Ce que je vois cette année, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes de Honda qui sont impliquées. La présidence de Honda a donné des indications claires quant au fait qu'il fallait rétablir la compétitivité du projet MotoGP. Et tout cela part d'une plus grande mise à disposition des ressources financières", explique le patron du team LCR.

Lucio Cecchinello, patron du team LCR, soulagé par les efforts fournis par Honda. Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

La spirale négative dans laquelle se trouve Honda a fait plusieurs victimes à la direction du programme depuis un an et demi. Le directeur technique Takeo Yokoyama a été remplacé par Ken Kawauchi, puis ce fut le tour de Shinichi Kokubu, chef de projet MotoGP, remplacé par Shin Sato lors du dernier Grand Prix du Japon. Le prochain à partir n'est autre que Tetsuhiro Kuwata, directeur général du HRC, qui quittera son poste en avril et cèdera sa place à Taichi Honda, promu en interne.

Mais le départ le plus retentissant a bien entendu été celui de Marc Márquez, que cette réorganisation profonde du management n'a pas suffi à retenir. Malgré la perte de sa star, le constructeur apparaît aujourd'hui déterminé à retrouver toute sa puissance. Et sa stratégie s'appuie, en grande partie, sur son partenariat avec LCR, qui se veut renforcé.

"Cette année, Honda a changé son approche dans le développement de la moto. Jusqu'à présent, la première analyse était faite par l'équipe de test, qui transmettait ensuite les pièces à l'équipe d'usine, qui évaluait à son tour si elles étaient bien ou non. Ce n'est qu'ensuite qu'elles nous parvenaient lorsqu'elles étaient disponibles", explique Lucio Cecchinello.

Mais lors des essais de ce début d'année, le stand LCR, désormais occupé par Johann Zarco et Takaaki Nakagami, est apparu totalement connecté à celui de l'équipe d'usine. "Maintenant, l'équipe d'essais réalise son analyse et les pièces sont distribuées aux quatre pilotes titulaires en même temps. Le HRC reçoit les résultats et les données des quatre pilotes en même temps. C'est un système beaucoup plus efficace."