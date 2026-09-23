Honda choisit Somkiat Chantra pour remplacer Joan Mir au Japon

Le passage de Somkiat Chantra en MotoGP avait été bref et ses performances très modestes. Le Thaïlandais aura toutefois une seconde chance puisqu'il a été choisi par Honda pour remplacer Joan Mir dans son équipe d'usine lors du GP du Japon, la semaine prochaine.

Le champion du monde 2020 est absent à la suite de symptômes apparus depuis plusieurs mois et devenus très marqués pendant le week-end de Misano. Des maux de tête et une grosse fatigue l'avaient conduit à l'abandon pendant la course, et des examens sanguins réalisés dans la foulée ont révélé des anomalies sans que la cause de son mal ne soit pour le moment clarifiée.

Après son forfait en Autriche, les médecins ont imposé à l'Espagnol deux nouvelles semaines de repos, ce qui le mènera à manquer les GP du Japon et d'Indonésie, durant la première quinzaine d'octobre.

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Takaaki Nakagami étant déjà inscrit sur le GP du Japon en tant que wild-card, c'est donc Somkiat Chantra, pilote Honda en WorldSBK, qui assurera l'intérim à Motegi, la semaine prochaine, aux côtés de Luca Marini. Pour le moment, le HRC ne confirme la présence du pilote thaïlandais que pour ce rendez-vous, le Grand Prix suivant coïncidant avec une manche du WorldSBK.

Chantra y court dans l'équipe officielle Honda, un transfert réalisé après sa saison compliquée chez LCR en MotoGP. Il s'est néanmoins blessé dès le début de l'année et a par la suite connu un championnat difficile, n'ayant à ce stade marqué que dix points.

Pour ce qui est du GP d'Indonésie, Honda n'a pas encore précisé son choix de remplaçant pour Joan Mir. Somkiat Chantra sera donc pris par le meeting WorldSBK d'Estoril. Takaaki Nakagami doit pour sa part mener un important test dans les jours suivants (les 14 et 15 octobre) à Sepang. Aleix Espargaró pourrait être une option sachant qu'il est désormais remis de sa blessure au dos, mais lui aussi devrait se tenir prêt pour ce test prévu dans la foulée des courses de Mandalika et donc limiter les risques.