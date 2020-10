Honda contraint à plus de changements que prévu pour le nouveau pneu

L'absence de Marc Márquez rend sans doute plus criantes que jamais les difficultés que pose une RC213V réputée difficile à dompter, et dont la version 2020 semble pousser cette caractéristique à son paroxysme. Honda enregistre ses plus faibles résultats en quatre décennies, aucun podium n'ayant pour le moment pu enrichir le capital du constructeur alors même que quatre marques différentes ont déjà trusté les podiums et que trois d'entre elles ont gagné.

Pour Takeo Yokoyama, directeur technique du groupe, la rare opportunité de réaliser des tests qui s'est présentée entre les deux Grands Prix disputés à Misano a été un soulagement, avec des résultats probants tout de suite mis en pratique. "Ce test a été une grande réussite pour nous. Je pense que vous avez pu le voir, car si vous comparez les résultats de Misano 1 et de Misano 2, nous avons progressé et c'était dû au test réalisé entre les deux Grands Prix", explique le responsable japonais, évoquant notamment la progression notable du rookie Álex Márquez.

Dans le contexte très particulier du gel des machines pour cette saison et la suivante, le développement doit toutefois s'orienter sur des domaines différents en comparaison des autres années. Mais Takeo Yokoyama rappelle que les restrictions inscrites au règlement technique n'empêchent aucunement de travailler sur l'une des plus grandes nouveautés de ce championnat 2020 : "Nous travaillons un peu sur tout. L'année prochaine, nous ne pourrons pas changer le moteur, mais nous travaillons beaucoup sur le châssis et nous essayons de comprendre le pneu arrière dont la construction a été changée cette année."

Cette nouvelle carcasse du pneu arrière, introduite cette saison par Michelin, a apporté son lot de nouvelles sensations pour les pilotes et modifié l'équilibre de machines qui bénéficient désormais d'un plus fort grip à l'arrière au point que celui-ci peut pousser sur l'avant de façon parfois extrême. Une nouveauté qui a aussi passablement changé la donne sur l'échiquier MotoGP, notamment en mettant en grande difficulté le vice-Champion du monde de ces trois dernières années, Andrea Dovizioso, qui voit se compliquer sa tâche de remporter le titre avec Ducati.

Chez Honda aussi, les difficultés sont réelles, plus importantes que prévu aux dires de Takeo Yokoyama. "Je pense que ce sur quoi nous travaillons le plus, c'est sur la manière d'utiliser au maximum le potentiel de la nouvelle construction du pneu arrière. Franchement, je ne pense pas que nous l'utilisions à son maximum, car il y a des domaines dans lesquels nous avons dû changer la moto [par rapport à] la philosophie traditionnelle de la Honda. Nous devons essayer beaucoup de choses, beaucoup plus que ce à quoi nous nous attendions quand il a été décidé de changer le pneu."

"Bien sûr, quand on a la liberté de continuer à développer le moteur, c'est une liberté supplémentaire avec laquelle on peut jouer − non seulement en termes de puissance, mais aussi concernant la maniabilité, la facilité de pilotage et tout le reste", concède-t-il. "Lorsque le développement du moteur est gelé, c'est donc plus compliqué. Les problèmes sont plus difficiles à régler quand on en rencontre sur la moto, ce qui est notre cas. Mais si on me demande si c'est un handicap ou un avantage pour Honda, je ne peux pas vraiment juger. La réalité, c'est que nous ne pouvons pas changer le moteur, mais que nous avons beaucoup d'autres choses [sur lesquelles travailler] pour améliorer les performances."

