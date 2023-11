Honda : Di Giannantonio dans l'attente, Aldeguer en approche

Fabio Di Giannantonio espérait avoir "quelque chose de très sympa" à annoncer à Sepang mais il n'avait finalement "pas de nouvelles" à communiquer ce jeudi, veille des premiers essais. Le pilote Gresini sait qu'il va perdre sa place dans l'équipe italienne, prise par Marc Márquez pour la saison 2024, mais il espère faire le chemin inverse en rejoignant l'équipe Honda officielle. Seulement les discussions ont continué sans réellement évoluer ces derniers jours.

"On a travaillé pour pouvoir donner des informations mais pour le moment, c'est la même situation qu'à la dernière course", a confié Di Giannantonio à son arrivée sur le circuit de Sepang, estimant que ses chances restent "égales" à celles qu'il pensait avoir en Thaïlande : "On travaille, on travaille... Fin de l'interview, à demain ! [rires]"

Interrogé par le site officiel du MotoGP, Di Giannantonio a évoqué "des avancées mais pas d'étape significative" dans ses discussions avec Honda et ignore encore quand elles prendront fin : "À chaque fois qu'on fixe une échéance, elle bouge ! Donc on verra à l'avenir !"

Di Giannantonio assure que cette situation ne lui met pas une pression trop forte : "J'ai passé les sept, huit ou peut-être dix dernières courses comme ça. Je suis habitué comme ça donc ce n'est plus un souci !"

Fabio Di Giannantonio

"Quand je suis en piste, je suis juste concentré sur ce que j'ai à faire, j'essaie de profiter au maximum de ma Ducati et de mon équipe en ce moment. Hors-piste, j'ai souvent dit que mon entourage travaillait beaucoup. Je suis certain et je crois que dans un avenir proche, proche, vous apprendrez quelque chose de bien."

Fermín Aldeguer a discuté avec Honda

Si les négociations n'ont pas avancé ces derniers jours, c'est parce que l'Italien n'est pas le seul candidat à la place à pourvoir chez Honda. En Thaïlande, Alberto Puig, team manager de l'équipe officielle, confirmait mener "deux ou trois discussions en parallèle" et parmi les pilotes étudiés figure Fermín Aldeguer.

Le Champion 2021 du CEV Moto2 a rejoint le Championnat du monde en entrant directement dans la catégorie Moto2, avec plusieurs courses il y a deux ans. Après avoir pris la 15e place l'an passé, il est actuellement sixième et reste sur un succès à Buriram, son deuxième dans la catégorie. Ce jeudi, Aldeguer a confirmé une première approche avec Honda.

"Il y a eu un coup de fil mais il n'y a aucune proposition, pas de contrat, rien", a déclaré l'Espagnol, précisant attendre un dénouement "peut-être pendant cette course, peut-être au Qatar", sans vouloir se mettre une pression trop forte : "Au final, Honda cherche un pilote, peut-être que mon nom en fait partie. J'ai aussi entendu le nom de Di Giannantonio et d'autres, il faut attendre. Pour le moment, je me concentre sur le Moto2, pour continuer à progresser et faire de mon mieux."

Avec deux saisons et demie dans les pattes, Aldeguer sait que son expérience reste faible et pourrait renoncer à cette possibilité : "Au final, j'ai toujours dit que j'aimerais arriver en MotoGP avec de l'expérience, pour faire de mon mieux. Il faut attendre et chercher la meilleure opportunité, la meilleure place."

Fermín Aldeguer reste sur une victoire en Thaïlande

Interrogé sur le sujet, Aleix Espargaró ignore si une arrivée de Fermín Aldeguer sur une Honda dès la saison prochaine serait une bonne idée en raison des difficultés traversées par le constructeur, qui risquent de le condamner à des courses en fond de classement.

"Pour moi, c'est un pilote très rapide", a déclaré Espargaró, qui fait partie de ses amis. "Je l'aime beaucoup, c'est quelqu'un de très, très sympa, super sympa. Dans les dernières courses, il a montré qu'il était très rapide. Il me rappelle un peu le style de Fabio [Quartararo] sur la moto et il aurait le même parcours jusqu'au MotoGP."

"Il semble qu'il pourrait aller chez Honda. Si la question est de savoir s'il est prêt à venir en MotoGP pour piloter ma moto ou celle de Pecco [Bagnaia, chez Ducati], ou chez Honda, ce sont deux choses différences. Il a 18 ans, donc mentalement, il n'est pas prêt. Techniquement, c'est un pilote rapide donc je pense qu'il peut assez facilement être rapide sur une MotoGP, mais pour souffrir sur une moto qui n'est pas encore performante, je ne sais pas s'il est prêt mentalement."

"C'est très difficile", a ajouté le pilote Aprilia. "Il ne m'a pas demandé mon opinion directement et je suis très heureux qu'il ne l'ait pas fait parce que c'est une réponse très difficile. Je dirais 'Oui, prends le train'. C'est une équipe d'usine mais fin 2024, tout le monde sera en fin de contrat, il sera peut-être devenu Champion du monde [Moto2] d'ici-là, pour monter [en MotoGP]. Mais qui sait ? Peut-être que dans un ou deux ans, la Honda gagnera à nouveau donc c'est très, très difficile pour lui"

Que ferait Espargaró à la place d'Aldeguer si une chance de rejoindre Honda se profilait ? "Je la saisirais", a-t-il répondu, doutant immédiatement de la pertinence de son conseil : "Mais j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma carrière donc je ne suis pas sûr d'être un exemple ! Surtout pour changer d'équipe. Il faut être patient et il a 18 ans. [...] S'il ne prend pas le train, il en aura deux ou trois autres."