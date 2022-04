Honda doit "encore améliorer" sa moto après une nouvelle déconvenue

Charger le lecteur audio

Particulièrement crainte après des tests hivernaux encourageants, la Honda version 2022 est finalement à la peine après cinq courses disputées. La marque n'a décroché qu'un podium à ce stade, par le biais de Pol Espargaró au Qatar, et elle enchaîne depuis les Grands Prix décevants.

Au Portugal, Marc Márquez s'est classé au sixième rang, trois positions devant son coéquipier. Tous deux ont eu des mots forts à l'issue de la course, le #93 martelant que l'on attendait trop de lui alors qu'il cherche encore la clé avec une machine très différente de l'an dernier. Son coéquipier, quant à lui, estime que les défauts de l'an passé sont revenus et que Honda a "de sérieux problèmes" à régler.

Le résultat de Portimão ne satisfait clairement pas non plus Alberto Puig, qui rejoint le constat de ses pilotes. "Nous n'avons pas eu une course facile", reconnaît le team manager de l'équipe Honda officielle. "Nous n'avons pas été en mesure de trouver les réglages et nous avions probablement besoin de plus de temps pour comprendre notre moto sur cette piste. Nous n'avons clairement pas eu suffisamment de temps avec des conditions constantes, mais ce n'est pas une excuse puisque les autres pilotes et les autres équipes étaient rapides, avec autant de temps dans les mêmes conditions."

L'inconstance de l'ensemble du plateau bénéficie légèrement à Honda puisque malgré sa course en demi-teinte, Marc Márquez a vu son déficit sur le leader du championnat passer de 40 à 38 points. Cette bien maigre récompense ne suffit cependant pas à satisfaire le clan du HRC.

"Le point positif est que nous sommes deux points plus proches du pilote en tête du championnat, mais le fait est que nos performances n'ont pas été aussi bonnes que ce que nous attendions ici", reconnaît Puig. "L'objectif n'est pas d'être à 16 secondes du vainqueur. Ce n'est pas bon pour nous et nous devons progresser."

"Nous devons continuer à travailler et à explorer les possibilités, nous nous préparons à nous rendre à Jerez avec un état d'esprit ouvert", prévient le responsable, avant un week-end en Espagne également jugé très important par ses pilotes. Tous espèrent que Honda aura la possibilité de s'y relancer, d'autant que ce GP d'Espagne sera suivi d'un test utile pour faire le point après les six premières courses de la saison.

"Nous nous rendons à Jerez, un circuit sur lequel nos pilotes ont l'habitude d'être rapides. Nous devrons voir quelle est la situation, viser une meilleure course et essayer de comprendre si nous sommes avec le groupe [de tête] en course. Portimão a montré que nous devons encore améliorer notre moto", reconnaît Puig, qui compte maintenant sur un rebond de ses troupes.