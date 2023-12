Honda mène deux jours d'essais avec de nouvelles pièces pour 2024

Profitant du nouveau règlement sur les concessions, qui lui accorde une plus grande allocation pneumatique et un nombre illimité de journées de tests, Honda a réservé le Circuito de Jerez-Ángel Nieto pour ce mardi et mercredi, date à laquelle se concluront les journées de piste de l'année 2023 à la fois pour le test team de la marque en WorldSBK et celui du MotoGP.

Sous la direction de Ramón Aurín, l'ingénieur responsable de l'équipe d'essais et de développement de Honda, Stefan Bradl va donc profiter des bonnes conditions météo annoncées pour prendre le guidon de la nouvelle RC213V 2024. Cette moto avait été inaugurée en piste lors du test qui s'est tenu à Valence le mois dernier, où le pilote allemand n'était pas présent mais où le prototype avait été évalué par les pilotes officiels de course, Joan Mir et la nouvelle recrue Luca Marini.

Et les commentaires à l'issue de cette journée s'étaient révélés très optimistes, à la fois ceux qu'avait pu livrer publiquement Joan Mir et ceux qu'a tenus en off Luca Marini. Sous contrat avec VR46 jusqu'à la fin de l'année, l'Italien ne pouvait pas s'exprimer sur le sujet auprès des médias, mais il se dit qu'il a été satisfait de son premier contact avec sa nouvelle moto.

"Je suis très content. Depuis que je suis arrivé, c'est la première fois que je sens une différence et que quelque chose fonctionne véritablement mieux. Les chronos sont là", avait déclaré Joan Mir. "On n'a pas vraiment fait de time attack, on a juste mené notre journée aussi bien que possible et le temps n'était pas suffisant pour tout faire. Mais on peut s'estimer satisfaits de ces chronos et de ce rythme."

Johann Zarco, qui rejoint le team LCR après ses expériences sur Yamaha (chez Tech3), KTM et Ducati (dans les teams Avintia et Pramac), a lui aussi eu l'occasion de tester le nouveau prototype Honda et de le comparer à la version précédente. Il s'est dit "rassuré sur les performances de la Honda, de la nouvelle moto" et son nouveau patron Lucio Cecchinello en a attesté. "Il a vraiment aimé la moto", a expliqué l'Italien. "Il a dit que la position sur la moto est typique de la Honda et qu'il se sent plutôt à l'aise. Il a trouvé certaines choses positives et il a aussi indiqué des points à améliorer."

De nouvelles pièces en un temps record

Depuis, Honda n'a pas perdu de temps. D'après les informations de Motorsport.com, Stefan Bradl dispose cette semaine de pièces entièrement neuves, arrivées dimanche de Tokyo. Certaines d'entre elles seraient directement liées aux indications données par les pilotes à Valence, il y a seulement trois semaines.

Faisant écho aux requêtes transmises à Honda après une saison marquée par un très grand nombre de chutes et de blessures dans le groupe, Joan Mir avait fait état d'une moto mieux équilibrée après le test, avec une partie avant moins chargée afin de gagner en stabilité. Le centre de gravité de la nouvelle Honda serait donc déplacé vers l'arrière, avec également un empattement plus long et un poids réduit.

Concernant le moteur, on ignore pour le moment si la nouvelle spec sera disponible dès cette semaine pour le test mené à Jerez, ou s'il faudra attendre la reprise des essais officiels à Sepang, début février. Le nouveau système de concessions autorisera les pilotes titulaires de la marque à participer au shakedown mené du 1er au 3 février, avant le test officiel qui aura lieu du 6 au 8 février sur ce même circuit. Les essais de pré-saison se concluront ensuite à Losail les 19 et 20 février, donnant un total de huit jours de piste possibles à Honda mais aussi Yamaha avant le début du championnat, du 8 au 10 mars au Qatar.