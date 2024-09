La Honda évolue peu : Mir très inquiet, Zarco rassurant

Ces dernières années, le test de Misano était souvent l'occasion de voir une Honda radicalement nouvelle, la marque cherchant à profiter de cette précieuse occasion pour préparer la saison à venir. La donne a changé cette année. Les titulaires peuvent évaluer régulièrement des nouveautés grâce aux concessions dont bénéficie la marque, et cette dernière n'avait pas d'évolution majeure pour le test organisé lundi.

Sur la touche pendant le week-end en raison d'une gastroentérite, Joan Mir n'était pas totalement remis lundi mais il a pu rouler, ce qu'il a décrit comme "une victoire". Mais une fois sur sa moto, le Majorquin a vite déchanté en constatant qu'il n'y avait "pas vraiment" de nouveauté marquante sur sa moto... et n'a pas caché son inquiétude.

"Disons que j'en attendais beaucoup", a confié Mir. "C'est une journée au cours de laquelle nous avons pu tester des éléments aérodynamiques, des choses du côté du châssis. Il semble que l'aérodynamique a plutôt bien fonctionné, on utilisera probablement ça dans les prochaines [courses] mais toujours aucune révolution. Le problème est qu'on est dans un test attendu à Misano. Personnellement, j'attendais un peu plus de choses à tester. Maintenant, le prochain test est à Valence. Ça m'inquiète vraiment."

"L'aéro a apporté un peu de turning mais avant, je me souviens qu'ils apportaient de nouvelles motos ici, et là, on a juste quelques pièces", a déploré le Champion du monde 2020. "Sincèrement, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. J'en attendais plus, c'est tout."

Mir est d'autant plus inquiet que Honda ne devrait plus organiser de test avant celui de Valence, disputé dans la foulée du dernier Grand Prix de la saison, puisque les sept dernières courses vont s'enchaîner en neuf week-ends, avec de lointains déplacements : "Ce sera dur. Je pense qu'il n'y a aucun test de prévu."

Zarco "encore frais pour faire le travail"

Arrivé dans le clan Honda cette année, Johann Zarco ne semble pas avoir la même usure face à l'absence de progrès notables et contrairement à Mir, il a senti que les quelques évolutions apparues lundi ouvraient une voie intéressante. "Je ne suis pas inquiet", a assuré le pilote LCR. "Je suis encore frais pour faire le travail aussi bien que possible, pour attaquer quand je le dois et progresser personnellement. Au moins, si on comprend les problèmes de cette saison et comment ouvrir des portes pour l'an prochain, ce sera important."

Johann Zarco Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"En 2023 et 2024, ils ont eu une moto totalement différente et ce que l'on a testé ici, c'est un peu une nouvelle moto également parce que c'est une chose à laquelle Honda n'est pas habitué. On a quelque chose de nouveau, on ne peut peut-être pas dire que c'est une nouvelle moto mais pour moi, il y a suffisamment de différence pour dire que l'on doit travailler dessus."

Zarco s'est félicité d'avoir "essayé trois choses importantes, qui ont assez bien fonctionné" sur sa Honda, avec un comportement en progrès : "Ces sensations ont été différentes. On n'était pas coincés dans les sensations que l'on a eues toute l'année. Je pense que l'on a pu changer des choses. On n'a pas encore pu le voir dans la performance pure du chrono mais je sens que l'on a pu ouvrir de nouveaux domaines."

Un nouveau carénage et une Honda qui tourne mieux

Le Français a perçu des progrès grâce à un nouveau carénage, tout en reconnaissant que ce dernier ne remédie pas à tous les maux : "On a eu ces progrès dans l'aéro et c'était positif, des progrès dans certaines parties des virages, certaines parties de la piste, peut-être pas dans le domaine où l'on perd le plus en ce moment, mais je ne pense pas que le domaine où l'on perd le plus sera corrigé par un carénage. C'est pour ça qu'on n'avait pas qu'un carénage à tester, mais aussi des choses sur le châssis qui donnent une meilleure sensation à l'accélération."

"J'ai de meilleures sensations en entrée de courbe", a détaillé Zarco. "La moto tourne mieux, avec plus de stabilité. Au virage 11, qui est très important, si on a plus de stabilité dans ce virage, on a le sourire sous le casque, et je pense que c'était une bonne chose dans cette journée."

Zarco a néanmoins reconnu que Honda "travaille encore" sur les performances en sortie de courbe, l'une des principales faiblesses de la moto : "Le pire, c'est l'accélération, pas seulement à cause de l'adhérence, mais juste de la façon dont ça pousse. Ça ne pousse pas vers l'avant mais peut-être vers le ciel parfois. C'est pour ça que l'on ne peut pas avoir une bonne accélération."

Luca Marini Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Luca Marini, malade et forfait dimanche, était comme Mir de retour sur la moto, sans fièvre et avec peu d'énergie, mais suffisamment pour "sentir les changements sur la moto". Lui aussi arrivé sur la Honda cette année, l'Italien a constaté les mêmes progrès de Zarco et pense que Honda a pu valider son carénage dans les grandes lignes, avec des décisions encore à prendre concernant les ailerons.

"Il y a des progrès pour essayer de mieux faire tourner la moto", a souligné Marini. "Ça me plaît. On a différentes spécifications donc pour le moment, il faut que l'on comprenne clairement quel est le meilleur compromis. C'est aussi une chose que l'on peut tester pendant une séance [d'essais sur un week-end] parce que ce n'est pas [limité par] le règlement. Pour moi, le choix pour la forme principale est fait. Maintenant, c'est une question de très petites ailettes que l'on peut mettre ou enlever."

"Pour le carénage à l'avant, c'est juste un compromis différent, comme vous pouvez le voir", a-t-il indiqué. "Le but était d'avoir plus de turning parce que maintenant, tout le monde tourne beaucoup grâce à l'aéro, surtout Ducati qui a fait de gros progrès par rapport à l'an dernier. Je pense que nos ingénieurs ont fait un bon travail. C'est sûr que c'est notre premier prototype, c'est un concept. On a encore une certaine marge de progrès sur le carénage pour l'an prochain."

Takaaki Nakagami, qui abandonnera en fin de saison son rôle de titulaire pour devenir pilote d'essais de Honda au Japon, s'est quant à lui félicité des nouveautés au programme et a également senti des progrès en courbe avec le nouveau carénage, même si des problèmes sont apparus au freinage, peut-être provoqués par l'absence du petit aileron arrière. "Au final, un programme d'essais chargé", a-t-il résumé. "Je ne m'y attendais pas. Notre priorité était principalement le nouveau carénage."

Tetsuda Nakagami Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Dans certains domaines, c'était positif, mais ils doivent encore faire des ajustements sur l'équilibre général parce que dans la phase de freinage, je ne l'aime pas. Je ne sais pas s'ils ont essayé de réduire les forces sur l'arrière au freinage, avec moins d'appui, mais c'était vraiment négatif. Mais c'était un peu mieux dans la phase de turning. Ce que j'ai compris avec le nouveau carénage, c'est qu'il faut un peu modifier le pilotage, pour s'y adapter."

"Au final, c'est un peu 50-50, du positif, des choses qui ne fonctionnent pas très bien et du négatif pour moi. On a fait tout le programme du test et on verra. On a fait le travail, maintenant les ingénieurs ont beaucoup de données avec les quatre pilotes."

Nakagami a senti que l'un des carénages disponibles apportait de réels progrès dans les virages, sans pour autant que cela se traduise sur la feuille des temps : "J'ai testé deux formes de carénages différentes. La première était assez bonne, je manquais encore de contact à l'arrière au freinage mais dans la phase de turning, j'étais satisfait parce que je sens que dans ce domaine, la moto continuait à tourner. Avec l'autre, ça glissait totalement, je sortais large et je ne sentais rien dans la phase de turning. C'était légèrement positif [avec le premier carénage], je sens qu'au moins, la moto essaie de rester sur la trajectoire et que l'avant suit la corde."

"J'étais content, mais on voit à la position et au chrono qu'il y a encore un gros écart. Je n'ai fait aucun time attack mais sincèrement, je n'avais rien en plus. Il manquait encore de l'adhérence à l'arrière, de la motricité. [...] C'est vraiment dur parce que je ne peux pas prendre un pneu neuf et gagner cinq ou six dixièmes. Je n'ai pas cette sensation donc c'est difficile. On essaie d'augmenter le niveau parce que l'écart est trop gros."