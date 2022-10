Honda favorisé par les conditions de piste à Phillip Island

Charger le lecteur audio

Les pilotes Honda ont brillé tout au long de la journée à Phillip Island. Álex Márquez a signé le troisième temps dans la matinée, une position occupée par Pol Espargaró en EL2. Marc Márquez a de son côté passé la journée dans le top 10, sans pour autant viser la performance pure puisqu'il s'est surtout concentré sur l'évaluation d'un nouveau carénage en vue de la saison 2023.

Pol Espargaró a peu été habitué à de si bonnes positions cette année mais comme souvent quand cela se produit, il pense que les conditions de piste offrant beaucoup d'adhérence ont joué en sa faveur et gommé certaines faiblesses de la Honda.

"On ne comprend pas vraiment ce qui s'est passé, il va falloir qu'on analyse ça cet après-midi", a confié le Catalan au site officiel du MotoGP. "Mais j'adore ce circuit, j'ai toujours été rapide ici ; je pense y avoir fait la meilleure course de ma vie en Moto2. [...] C'est un endroit où j'adore venir."

"Avec ces températures basses, il y a beaucoup d'adhérence, la moto fonctionne bien. Et normalement quand il y a beaucoup d'adhérence, tous les problèmes que j'ai en lien avec le grip disparaissent. J'arrive à appliquer mon style de pilotage, qui est agressif et qui convient bien à cet endroit, avec tout ce vent, alors je prends vraiment du plaisir."

Álex Márquez n'a signé que le 14e temps dans l'après-midi mais il a payé les écarts infimes en EL2, n'échouant qu'à 0"207 de la dixième position de Jorge Martín. Le pilote LCR, qui a testé le nouveau carénage, livre la même analyse que Pol Espargaró pour expliquer la bonne forme de Honda.

"Ça a été une bonne journée pour nous, meilleure que ce à quoi on s'attendait ou qu'on pouvait espérer après les dernières courses", a-t-il reconnu. "Je suis content de ça, c'est juste dommage d'avoir manqué la Q2 pour un dixième en EL2, mais je me suis senti bien sur la moto et toute la journée était bonne."

Álex Márquez devant son frère Marc

"Quand il fait froid le grip est toujours un peu meilleur donc je pense que c'est aussi l'une des choses qui nous aident", a ajouté le cadet des Márquez. "Ici, il y a beaucoup de virages rapides et on n'est normalement pas mauvais. On souffre un peu dans les lents comme aux [virages] 4 et 10 mais on est plutôt bien dans les autres. Il semble qu'ici on puisse bien rouler. Pour le moment ça va mais les autres, particulièrement les Ducati, vont passer un cap demain et on doit voir où on sera."

Pol Espargaró craint également les améliorations de la concurrence en EL3 mais la température devrait rester similaire et il estime avoir lui-même une marge de progrès. "On n'est que vendredi, donc ça veut dire que demain on aura une tâche difficile pour entrer en Q2", a précisé celui qui a encore trois courses à disputer pour Honda avant de retrouver KTM et Tech3. "Les chronos vont être beaucoup plus rapides alors il faut qu'on progresse."

"J'ai fait quelques erreurs dans mes tours rapides alors je pense qu'on devrait avoir un peu de réserve pour demain, à la fois en termes de chrono mais il faut aussi qu'on travaille un peu plus sur la distribution du couple à plusieurs endroits. Comme tout le monde, il faut qu'on améliore la moto mais être rapide dès le vendredi, c'est sympa. On va donc se concentrer sur ce qui nous attend demain."

Avec Léna Buffa et Charlotte Guerdoux