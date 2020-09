Honda ne fixe pas de date pour le retour de Marc Márquez

Distancé de 50 points par Fabio Quartararo, Marc Márquez va perdre gros en manquant au minimum la troisième manche du championnat, cette semaine à Brno. Contraint d'être opéré une seconde fois lorsque la plaque posée pour fixer sa fracture de l'humérus droit a cédé sous l'effet du stress auquel elle a été soumise, le pilote espagnol n'a pour l'heure pas fixé de date de retour vers laquelle se projeter, mais il apparaît à présent évident que ses chances se sont considérablement amoindries.

Refusant de se prononcer pour donner une perspective claire, Alberto Puig admet que conserver le titre que Márquez a remporté ces quatre dernières années se révèle "plus difficile" dans ces circonstances. Cela s'annonce perdu "logiquement", souligne-t-il à Sky Italia, "mais ce n'est pas le dernier mondial de l'Histoire", tient-il à préciser.

"On ne peut jamais dire jamais, ça n'est pas fini mais c'est clairement plus difficile", explique le team manager Repsol Honda à Canal+. "Si on fait les comptes, c'est plus difficile mais c'est comme ça. Parfois on gagne, parfois on perd. Normalement Márquez gagne, maintenant ce sera plus difficile."

"Le championnat est très ouvert, surtout pour les autres pilotes", poursuit-il au micro de DAZN. "Le championnat devient maintenant plus intéressant parce que des gars qui n'avaient pas d'options pourraient désormais avoir une chance de se battre [pour le titre], alors que dans une autre situation ce serait plus compliqué."

"La vie est pleine de surprises et on ne peut jamais dire jamais. Mais l'objectif désormais ce n'est pas le titre, l'objectif est qu'il se rétablisse et qu'il se remette sur pied", ajoute Alberto Puig, qui veut laisser le temps faire son œuvre avant de prévoir le retour de son pilote. "Franchement, nous ne fixons pas de plan et nous ne parlons pas de la date à laquelle il pourra revenir parce que l'important maintenant c'est sa récupération et seul le temps, qui est le meilleur indicateur, dira quand il pourra revenir."

"Marc est fort physiquement et mentalement", assure Puig, qui garantit que son pilote sera prêt à repartir au combat dès qu'il sera guéri. La déception est toutefois bien là : "Comme tout le monde, quand on aspire à certaines choses et qu'on n'y arrive pas, on se sent mal. Au fond, nous sommes tous pareils, nous sommes des êtres humains, nous avons nos frustrations, des choses et des rêves que l'on ne peut pas réaliser et d'autres oui."

"Marc, aussi bon soit-il avec la moto, n'est pas différent des autres. Mais il y a des gens qui sont très pessimistes et d'autres non : Marc est un battant, comme il l'a montré quand il est allé à Jerez. Je suis sûr qu'il sortira plus fort de cette blessure et que nous serons de retour aux avant-postes, là où il se trouve habituellement."