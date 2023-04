Honda à Jerez pour un test décisif avec le nouveau châssis Kalex

Charger le lecteur audio

Certaines équipes n'ont pas encore eu le temps de se remettre des émotions du Grand Prix d'Argentine, qui s'est couru jusqu'à hier à Termas de Río Hondo, que déjà elles enchaînent avec deux jours de test à Jerez. Des essais privés s'y déroulent en ce début de semaine en présence de KTM, Aprilia, Yamaha et Honda.

Du côté du HRC, on espère entrevoir la lumière au bout du tunnel, alors que le développement de la RC213V a tout d'un calvaire pour le moment. Comme Motorsport.com l'indiquait le 23 mars, Honda va tester le nouveau châssis commandé au fabricant allemand Kalex, la société qui a déjà produit le bras oscillant en acier vu à partir de septembre dernier lors d'un test à Misano.

Le test team Honda, dirigé par l'ingénieur Ramón Aurín et qui a pour pilote Stefan Bradl, se trouve sur le circuit andalou lundi et mardi pour commencer à évaluer les possibilités offertes par la nouvelle pièce commandée au groupe allemand. Initialement, il était prévu que ce nouveau châssis soit testé le 1er mai, lors des essais officiels que mènera le plateau MotoGP au lendemain du Grand Prix d'Espagne, mais les mauvais résultats de la moto 2023 pendant la pré-saison ont poussé à accélérer le processus, au point même de retarder la production des prototypes Moto2, dont Kalex est le principal fournisseur.

Avec les données que les ingénieurs pourront extraire de ce test, Stefan Bradl sera chargé de déterminer si le nouveau châssis Kalex a le potentiel de faire mieux que celui dont dispose l'équipe pour le moment. Si le résultat est positif, il sera expédié à Austin la semaine prochaine afin que Marc Márquez, s'il est remis de sa blessure à la main droite, puisse la tester dans le cadre du Grand Prix des Amériques.

Troisième châssis depuis les essais de Valence

Le règlement, qui n'autorise qu'une seule spécification moteur et deux packages aérodynamiques pour la saison, ne réglemente pas le nombre de châssis différents que chaque pilote peut utiliser pendant les Grands Prix. Tout changement sur ce point n'entraînerait donc pas de pénalité.

Pour l'instant, les pilotes officiels du team Repsol Honda utilisent un châssis produit dans les ateliers de Tokyo et vu en piste pour la première fois lors des essais hivernaux de Sepang. Álex Rins, qui court sous les couleurs du team LCR, utilise quant à lui un châssis présenté pour la première fois l'année dernière lors du test de Valence. En l'absence de Márquez, le HRC lui a cependant confié en Argentine le châssis qu'utilise habituellement le #93. "Je n'ai pas remarqué une grande différence. J'ai essayé les deux et la moto tourne peut-être un peu mieux avec le nouveau", s'est contenté d'expliquer Rins.

"Malheureusement, certaines des pièces apportées par Honda n'ont pas donné les résultats attendus. Aujourd'hui, on a roulé avec la même moto qu'au [test de la] Malaisie. On parle du même concept que l'année dernière et, avec, on sait que l'on va être confrontés à des circuits qui seront meilleurs et à d'autres qui ne nous conviendront pas aussi bien", a résumé Marc Márquez lors du test de Portimão, où il a terminé 13e.

Son excellente performance pendant le week-end du Grand Prix du Portugal, où il a décroché la pole position et s'est classé troisième de la course sprint, n'a finalement été qu'un feu de paille pour le HRC, une progression brusquement interrompue par l'accrochage provoqué par Márquez pendant la course longue de Portimao, le dimanche, où il s'est blessé et a écopé d'une pénalité. Avec ce nouveau châssis désormais, les techniciens Honda espèrent pouvoir donner de meilleures armes au pilote espagnol lorsqu'il reviendra à la compétition et faire en sorte qu'il n'ait pas à prendre autant de risques ni à se mettre en danger lorsqu'il prend la piste.

Quatre équipes d'essais à Jerez

En dehors de Honda, la piste de Jerez accueille aussi les test teams de KTM avec Dani Pedrosa, Aprilia avec Lorenzo Savadori et Yamaha avec Cal Crutchlow cette semaine. En raison de la nouvelle réglementation qui réduit le nombre de pneus par an pour les équipes d'essais, il est difficile de comprendre si KTM fera aussi rouler Jonas Folger, qui a rejoint cet hiver le développement de la RC16 et qui remplacera Pol Espargaró, blessé, dans le team Tech3 à partir d'Austin.

Le seul constructeur qui ne sera pas présent à Jerez est Ducati, dont le pilote Michele Pirro doit effectuer un test privé à Misano ou au Mugello (en fonction de la météo) durant la semaine qui suivra le Grand Prix des Amériques, dans la seconde moitié du mois d'avril.