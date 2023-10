Honda : Lecuona reste en WorldSBK, Di Giannantonio aurait ses chances

Deux semaines après l'officialisation du départ de Marc Márquez pour le clan Ducati et l'équipe Gresini la saison prochaine, Honda n'a pas encore désigné son remplaçant. Miguel Oliveira serait la priorité de la marque mais RNF ne souhaite pas le laisser filer et Aprilia a affirmé qu'aucun changement n'était au programme parmi ses équipes.

Oliveira était prêt à discuter avec la firme de Noale pour négocier un départ à l'amiable, tant que Honda lui assurait un contrat dans la durée. À ce jour, les discussions entre Oliveira et Honda sont à l'arrêt, et aucune des deux parties ne semble en mesure de bouger suffisamment pour arriver à un accord.

Plusieurs pistes ont été écartées ces derniers jours. Johann Zarco, qui s'est engagé avec Honda pour rouler chez LCR lors des deux prochaines saisons, avec une troisième en option, était candidat à la place mais la marque ne semblait pas envisager un accord de plus d'un an dans l'équipe officielle, et il s'est finalement résigné à rester dans l'équipe satellite. Le nom d'Iker Lecuona vient à son tour de disparaître de la liste des prétendants.

Après avoir roulé pour Tech3 en 2020 et 2021, l'Espagnol a rejoint Honda en WorldSBK l'an passé et il a fait cinq apparitions pour la marque cette année, après des blessures de Marc Márquez, Joan Mir et Álex Rins. Honda a cependant confirmé qu'il resterait en WorldSBK la saison prochaine, tout comme Xavi Vierge.

Fabio Di Giannantonio revient au centre du jeu

Selon Speedweek, Honda aurait tenté d'approcher les pilotes Aprilia, Aleix Espargaró et Maverick Viñales, ainsi que Pedro Acosta, promu par KTM chez Tech3, mais les discussions auraient vite été écourtées en raison des contrats solides de chacun de ces pilotes.

Dans cette situation, Fabio Di Giannantonio pourrait tirer son épingle du jeu et selon les informations de Motorsport.com, il devient l'option la plus probable. L'Italien, qui va devoir céder sa place à Márquez chez Gresini, n'a pas caché son envie de faire le chemin inverse et son manager, l'ancien footballeur Diego Tavano, doit rencontrer Alberto Puig, le team manager de l'équipe Honda officielle, en Thaïlande.

"Pour le moment il n'y a aucune évolution pour l'avenir", a cependant précisé Di Giannantonio ce jeudi à Buriram. "Je pense qu'au cours des prochaines semaines, on saura quelque chose de plus."

Ces négociations arrivent au meilleur moment pour un pilote qui reste sur ses deux meilleures courses en MotoGP, avec la quatrième place en Indonésie et un premier podium en Australie, à la troisième place. Di Giannantonio "espère" que ces résultats plaideront en sa faveur.

"Quand tu fais un bon travail, c'est mieux pour ton manager de présenter quelqu'un qui a un podium. J'essaie de m'aider au maximum pour avoir une bonne place l'an prochain. C'est sûr que ça aide."