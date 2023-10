Honda : "La meilleure chose était de laisser Márquez partir"

Le suspense est désormais levé : dès le mois prochain, sitôt la saison terminée, Marc Márquez va rejoindre l'équipe Gresini Racing, formation satellite de Ducati. Une nouvelle qui a "quelque chose d'extraordinaire" pour Nadia Padovani, la directrice du team fondé par Fausto Gresini, qui sent que ce transfert exceptionnel écrit tout bonnement "un moment d'histoire" du championnat.

Il est vrai que voir un octuple Champion du monde passer d'un poste de pilote officiel d'une grande marque à un team indépendant n'est pas chose courante. Mais voir Marc Márquez rompre son contrat avec Honda est encore plus stupéfiant à l'échelle du MotoGP, dont l'Espagnol est incontestablement la plus grande star actuelle, n'en déplaise à un palmarès vidé depuis quatre ans de ce qui faisait toute sa puissance.

Chez Honda, on encaisse le coup et on fait preuve de fair-play par la voix d'Alberto Puig, qui sait pertinemment que le pilote ne pouvait plus accepter le niveau actuel. "Marc a essayé d'obtenir une moto qui corresponde à son style de pilotage. Honda a essayé de le faire mais malheureusement nous n'y sommes pas arrivés jusqu'ici", résume le team manager Repsol Honda au micro du site officiel du MotoGP. "Il avait besoin d'un autre type de moto pour l'année prochaine et, en tant que Honda, nous l'avons compris. Nous avons donc décidé que la meilleure chose des deux côtés était de le laisser partir."

Si le responsable de l'équipe officielle n'affiche aucun signe de colère, c'est que les signaux envoyés par le pilote étaient clairs, même si celui-ci a laissé beaucoup de temps au constructeur pour tenter d'inverser la tendance puisqu'il a commencé à taper du poing sur la table dès l'été 2022.

"Cela faisait longtemps qu'il demandait une amélioration de la moto, c'est vrai. Mais il a pris sa décision la semaine dernière, mardi", révèle Alberto Puig. "Il nous a contactés, il nous a expliqué. Mais Honda ne va pas essayer de convaincre un pilote qui ne veut pas rester chez Honda. Honda respecte beaucoup Marc, et si son esprit n'est pas là, s'il veut partir, Honda ne l'en empêchera jamais. Nous n'avons donc pas essayé de lui demander de rester s'il n'était pas heureux."

Marc Márquez a annoncé sa décision à Honda la semaine dernière.

Marc Márquez et Honda, ce sont 11 saisons en MotoGP, avec à la clé six titres de Champion du monde, 59 victoires, 101 podiums et 64 pole positions. On a beaucoup dit que le développement de la RC213V avait trop suivi les goûts de l'Espagnol, au point de rendre le constructeur dépendant de sa star et vulnérable en son absence. Alors comment Honda pourra-t-il surmonter ce départ ?

"Ça n'est jamais bon de perdre un champion, mais c'est encore pire d'abandonner ses rêves. Nous allons perdre Marc, néanmoins la philosophie de Honda reste la même : nous allons continuer à chercher et à nous battre pour obtenir une moto compétitive. C'est notre mentalité chez Honda. Au cours de l'histoire de Honda, nous avons connu beaucoup de hauts et de bas, mais la volonté de progresser et d'être au plus haut niveau a toujours été là."

"C'est triste de mettre un terme à cette relation, mais d'un autre côté, nous allons continuer. La vie continue pour tout le monde. Nous espérons vraiment, vraiment que Marc va pouvoir obtenir ce qu'il mérite et avoir devant lui une bonne carrière de course. D'un autre côté, nous allons essayer de concevoir une moto super compétitive pour nous battre contre lui !" sourit Alberto Puig.

"C'est triste, mais quand on regarde en arrière, nous avons fait des choses formidables ensemble, nous avons vécu des moments fantastiques. Avec Marc, le team Repsol Honda a réalisé énormément de choses. En toute honnêteté, Honda est super reconnaissant pour toute la contribution apportée par Marc à Honda et au HRC. Je suis certain également que Marc est très reconnaissant pour ce que Honda a fait pour lui ces dernières années, la manière dont nous l'avons traité pendant sa blessure et les efforts fournis pour préparer tout ce dont il avait besoin ces dernières années pour décrocher tous ses titres."

Qui pour remplacer Márquez en 2024 ?

Se pose maintenant la question du remplaçant du #93. Lorsque Jorge Lorenzo a lui-même rompu son contrat avec Honda fin 2019, un an seulement après son arrivée, le constructeur avait réussi à recruter Álex Márquez en Moto2. Cette fois, les premiers noms qui circulent sont ceux de pilotes actuellement dans la catégorie reine, à commencer par Johann Zarco, déjà signé par la marque pour courir chez LCR ces deux prochaines années.

On parle aussi de Miguel Oliveira, bien qu'Aprilia assure que son accord est solide. "Nous n'avons mis aucun nom sur la table jusqu'à présent", réagit Alberto Puig à l'évocation du nom du Portugais. "Nous devons le faire, bien sûr, car nous n'avons pas de pilote, mais c'est vous qui le dites, pas nous. Pour le moment, je ne peux pas vous donner de nouvelles, car je n'en ai pas."

"Les gens pensent que nous avons pris des contacts, mais nous n'avons contacté personne", assure le responsable. "Depuis ce moment-là, depuis mardi soir quand j'ai reçu l'appel de Marc, nous n'avons pas bougé. Car nous avions deux pilotes : c'était critique, mais nous avions Joan [Mir] et Marc. Alors à partir du moment où il a annoncé qu'il allait changer [d'équipe], nous avons commencé à réfléchir mais jusqu'à aujourd'hui, nous ne nous sommes pas vraiment réunis pour prendre une décision. Ça n'est pas si facile non plus, le timing est assez difficile, mais nous verrons comment résoudre cela."