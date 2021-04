Honda minimise la performance de Márquez en EL1

Marc Márquez a frappé fort d'entrée au Grand Prix du Portugal, se battant pour la première place avant de finalement réaliser le troisième temps en EL1, à 0"251 du leader Maverick Viñales. Une performance que tient à relativiser Santi Hernández, le chef mécanicien du Catalan qui reprend le rôle de team manager ce week-end, Alberto Puig ne s'étant pas rendu au Portugal pour des raisons médicales.

Márquez a certes été performant mais les informations recueillies lors de cette séance sont à prendre avec précaution puisque la piste était partiellement humide dans les premières minutes et que les conditions n'ont cessé de s'améliorer, si bien que quatre pilotes ont tour a tour amélioré le meilleur temps une fois le drapeau à damier abaissé.

"Après ce que Marc a réalisé à la fin de la première séance, il est logique de parler de lui", a déclaré Hernández. "Mais les conditions de piste n'étaient pas optimales. C'est son sourire qui était le plus positif. Il a juste eu à monter sur la moto et à enchaîner les tours. Maintenant, on doit avancer étape par étape pour sa convalescence, et on doit en profiter."

"Évidemment, on a déjà vu par le passé qu'il s'adapte très bien et rapidement aux conditions auxquelles il est confronté. Le plus important, c'est que nous n'avons pas fixé le moindre objectif pour la course dimanche."

La Honda RC213V a évolué depuis la précédente apparition de Márquez en MotoGP, il y a 265 jours, en particulier autour du variateur de hauteur, mais pour le moment, le sextuple Champion de la catégorie doit surtout se réadapter à des phases de pilotage : "Les choses qui posent les plus grandes difficultés d'adaptation sont les points de freinage" a précisé Hernández. "Mais l'essentiel, c'est qu'il disputera la course dimanche, et après une si longue [convalescence], c'est déjà une victoire."

Márquez ne s'est pas encore penché sur les changements apportés à la Honda au cours des neuf derniers mois, mais ils sont bien présents sur sa machine : "Marc a pris la piste avec la moto de base de Stefan [Bradl, qui l'a remplacé durant son absence], parce que c'était le plus logique, puisque nous savons qu'elle fonctionne bien. Nous l'adapterons à son style de pilotage dans un second temps."

Propos recueillis par Oriol Puigdemont



