Surprise : Honda en tête du test des MotoGP de 850cc !

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Parmi les 18 pilotes qui ont pris la piste au Red Bull Ring lundi, c'est Diogo Moreira qui s'est montré le plus rapide, au guidon de la Honda.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Mis à jour:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Photo de : Gold and Goose / Motorsport Images

Avec l'entrée en vigueur, dès la prochaine saison de MotoGP, du nouveau règlement technique et l'arrivée de Pirelli en tant que manufacturier unique à la place de Michelin, le fabricant italien de pneus accélère le développement de ses produits. Une gamme complète de pneus devra être entièrement prête pour la première séance d'essais de l'intersaison 2027, prévue le mardi 1er décembre à Valence, soit deux jours après la fin du championnat.

Lire aussi :

Pour poursuivre ce développement, Pirelli organisait ce lundi une journée d'essais au Red Bull Ring, ouverte à toutes les équipes MotoGP. Il s'agissait du deuxième rendez-vous de la sorte après le test qui s'est déroulé à Brno le 22 juin dernier.

Les différents constructeurs ont réuni un total de 18 pilotes, certains étant écartés du fait de leur transfert prochain vers la concurrence. Ainsi, Honda a fait rouler les pilotes du team LCR, Diogo Moreira et Johann Zarco, ainsi que le pilote d'essais Takaaki Nakagami. Chez Ducati, ce sont Marc Márquez, Fermín Aldeguer et Franco Morbidelli qui ont pris la piste. Yamaha s'est appuyé sur Toprak Razgatlioglu, Jack Miller, Augusto Fernández et l'actuel pilote Moto2 Izan Guevara, qui fera ses débuts en MotoGP la saison prochaine.

Aprilia était représenté par Marco Bezzecchi, Raúl Fernández et le pilote d'essais Lorenzo Savadori. Enfin, KTM a fait rouler Pedro Acosta, Brad Binder, le pilote Moto2 Senna Agius, future recrue de Tech3, et Maverick Viñales. Ce dernier a pris la piste afin de tester la résistance de son épaule gauche blessée avec pour intention de faire son retour lors du GP du Japon, la semaine prochaine.

Moreira le plus rapide

Bien que les chronos n'aient pas été rendus publics, Motorsport.com a pu apprendre que c'est Diogo Moreira qui s'est montré le plus rapide. Au guidon de la nouvelle Honda RC214V de 850cc, le Brésilien a monté un pneu arrière tendre pour faire descendre son temps à 1'28''4 : cela représente une amélioration de 1,5 seconde par rapport au meilleur tour qu'il a bouclé en course dimanche et d'une seconde par rapport au meilleur tour absolu de la course, réalisé par Pedro Acosta.

Lundi, c'est justement Pedro Acosta qui a été le deuxième pilote le plus rapide, au guidon de la nouvelle KTM RC16 de 850cc, et lui aussi avec le pneu tendre de Pirelli. Une autre Honda de 850cc, celle de Johann Zarco, et également équipée d'un pneu tendre, a signé le troisième meilleur temps. On retrouve ensuite l'Aprilia de 850cc pilotée par Marco Bezzecchi, mais avec un pneu dur.

Sur les 18 pilotes qui ont pris la piste, 13 l'ont fait avec le nouveau prototype de 850cc développé par leur constructeur, doté d'une aérodynamique réduite et privé de holeshot device.

Les cinq autres ont roulé avec les motos actuelles de 1000cc avec une aérodynamique réduite, également sans holeshot device et adaptées aux pneus Pirelli. Dans cette configuration, c'est Maverick Viñales qui s'est montré le plus rapide sur la KTM. Les futurs rookies Senna Agius et Izan Guevara ont également roulé avec des motos de 1000cc adaptées, respectivement une KTM et une Yamaha.

Lire aussi :

Les prochains tests privés de MotoGP avec Pirelli, réservés aux pilotes d'essais, auront lieu les 7 et 8 octobre à Jerez en présence d'Aprilia, Ducati, KTM et Yamaha. Viendra ensuite un autre rendez-vous les 14 et 15 octobre à Sepang, où Honda fera rouler Aleix Espargaró, désormais rétabli pour reprendre le développement de la RC214V de 850cc.

Quant aux pilotes titulaires, leur prochain rendez-vous avec Pirelli est fixé pour le 1er décembre à Valence. C'est là que Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Jorge Martín, Ai Ogura, Alex Márquez, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio et les débutants David Alonso et Daniel Holgado pourront tester, pour la première fois, les nouveaux composés Pirelli pour le MotoGP 2027.

Test Pirelli au Red Bull Ring

Pilote

Team

Moto

Chrono

Pneu

D. Moreira

LCR Honda

Honda RC214V

1'28"4

Soft

P. Acosta

KTM

KTM RC16 850cc

1'28"8

Soft

J. Zarco

LCR Honda

Honda RC214V

1'29"0

Soft

M. Bezzecchi

Aprilia

Aprilia RS-GP 850cc

1'29"1

Hard

M. Viñales

Tech3 KTM

KTM RC16 1000cc

1'29"2

-

F. Aldeguer

Gresini Racing

DesmosediciGP 850cc

1'29"3

-

F. Morbidelli

VR46 Racing

DesmosediciGP 850cc

1'29"5

-

T. Nakagami

HRC Test Team

Honda RC213V

1'29"5

-

R. Fernández

Trackhouse Racing

Aprilia RS-GP 850cc

1'29"5

-

M. Márquez

Ducati Team

DesmosediciGP 850cc

1'29"6

-

S. Agius

Moto2

KTM RC16 1000cc

1'29"7

-

B. Binder

KTM

KTM RC16 1000cc

1'29"9

-

P. Espargaró

KTM Test Team

KTM RC16 850cc

1'29"9

-

T. Razgatlioglu

Pramac Racing

Yamaha YZR-M1 850cc

1'30"1

-

J. Miller

Pramac Racing

Yamaha YZR-M1 850cc

1'30"4

-

I. Guevara

Moto2

Yamaha YRZ-M1 1000cc

1'30"7

-

A. Fernández

Yamaha Test Team

Yamaha YZR-M1 850cc

1'31"2

-

L. Savadori

Aprilia Test Team

Aprilia RS-GP 850cc

1'31"5

-
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