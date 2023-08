Honda fournit son nouveau package aéro à Márquez et Mir

Après cinq semaines de pause estivale, la nouveauté la plus évidente que Honda a menée en piste à Silverstone a été un nouveau package aérodynamique, un carénage doté de grands et volumineux ailerons avant rappelant quelque peu le look de la KTM RC16.

Pour cette première expérience dans le cadre d'un Grand Prix, seul Takaaki Nakagami avait pu bénéficier de la nouveauté. Aujourd'hui, Honda confirme vouloir suivre cette voie, puisque de nouvelles pièces ont été produites : le pilote japonais aura ses deux motos équipées de la sorte ce week-end en Autriche et les pilotes Repsol Honda, Marc Márquez et Joan Mir, vont eux aussi l'utiliser.

Honda, qui a déjà homologué la pièce à Silverstone pour la moto de Nakagami, va donc aussi effectuer la mise à jour pour ses machines officielles. Une seule évolution aéro étant permise au cours de la saison, le constructeur japonais ne développera pas davantage cette zone sur la moto de 2023.

Il aurait éventuellement été possible d'attendre que les pilotes officiels essayent le nouveau carénage lors du test de Misano, prévu le 11 septembre, pour potentiellement le peaufiner avant qu'ils ne l'utilisent en course, mais cela aurait voulu dire qu'ils auraient disputé encore au moins trois Grands Prix avec le matériel actuel. Si tout n'est pas parfait, il a été jugé préférable de passer d'ores et déjà à l'action.

Takaaki Nakagami au GP de Grande-Bretagne.

Un nouveau carénage ne suffira sans doute pas à résoudre tous les problèmes de la RC213V, néanmoins Honda espère rendre sa moto plus stable au freinage, et aussi plus sûre afin d'éviter les highsides sans avertissement qui ont souvent piégé ses pilotes.

"Je crois qu'on peut obtenir un gain en termes de motricité et qu'on peut délivrer plus de puissance en sortie de virage, avec plus d'appui, car avec le nouvel aéro il n'y a absolument pas de wheelie", a expliqué Takaaki Nakagami, soulignant l'important travail qu'il reste à effectuer avec cette configuration aéro. "Il faut juste qu'on trouve le bon équilibre, à Silverstone on n'y est pas arrivé : l'avant était trop affecté et le grip arrière était encore pire qu'avec l'aéro standard."

"Silverstone a clairement été une sorte de test, mais le fait d'avoir deux motos avec la même aéro ici signifie qu'on a avancé et qu'il sera plus facile de faire des comparaisons", a poursuivi le pilote japonais. "On va essayer une géométrie complètement différente et tenter de décaler la position de pilotage vers l'arrière, et on verra quel effet ça aura et le gain qui sera possible en termes de traction."

"À Silverstone, on a essayé de mettre plus de poids à l'arrière, mais ça n'avait pas suffi. Ici, on va essayer de passer un autre cran dans la même direction et d'obtenir des sensations plus positives en termes de grip à l'arrière. Après cela, il sera possible d'essayer d'avoir plus d'appui et d'augmenter la puissance."

Marc Márquez et Joan Mir ont eux aussi confirmé qu'ils allaient pouvoir découvrir cette pièce aujourd'hui, lors des premiers essais du Grand Prix d'Autriche. Une première étape qui appellera un gros travail de réglages, et ils en sont conscients.

"On a de nouvelles choses à essayer. Ça apporte toujours de la motivation et ça permet d'être plus optimiste le premier jour. Je vais essayer d'établir un bon plan avec le team, de bien tester cette chose et de voir si c'est plus efficace et si on est plus rapides", a expliqué Mir.

"[C'est] une nouvelle aéro mais assez différente. Ça veut dire que tout l'équilibre change énormément et il est certain qu'on va améliorer certains domaines mais en faire empirer d'autres. Mais dans l'ensemble, je pense que ça doit être mieux. On va se concentrer sur le fait d'établir une base. Je ne sais pas si on y arrivera [vendredi], samedi, dimanche ou si on aura même besoin de plus de courses, mais c'est un premier point. C'est une amélioration, donc c'est toujours bienvenu."

"On va probablement faire baisser le grip et ce sera un problème, mais on a des idées de choses à essayer. Pour moi, ça n'est pas dramatique de faire baisser le grip si on améliore un autre domaine, car cela signifiera qu'on a une autre façon de progresser. C'est ce que je veux faire : je veux essayer des choses, je veux prendre des risques en termes de réglages, je veux rendre la moto différente. C'est ce que je veux."

À l'instar de son coéquipier, Márquez souhaitait avant tout relancer la machine en retrouvant sa confiance en Grande-Bretagne, et c'est chose faite. Désormais, il semble prêt à explorer cette solution proposée par Honda, qu'il pousse à agir pour sortir du marasme.

"À Silverstone, j'ai essayé d'oublier le résultat et de simplement trouver la limite de notre package", a rappelé le #93. "Le plus important, c'est que j'ai reconstruit ma confiance à Silverstone et ce sera à nouveau l'objectif ici. Évidemment, on travaille. Je travaille sur moi, je m'entraîne pour essayer de progresser et Honda travaille. Vous verrez que je vais essayer le nouveau package aéro et on verra donc si on arrive à progresser petit à petit, dixième par dixième."

Pour cette première découverte, les pilotes disposeront de 45 minutes d'essais libres ce matin, au Red Bull Ring, avant une heure d'essais cet après-midi dont le classement pèsera pour les qualifications. D'autres essais libres et sans enjeu chronométrique auront lieu samedi matin.