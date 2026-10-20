MotoGP
Honda officialise Diogo Moreira dans son équipe d'usine, David Alonso rejoint LCR
Honda a annoncé ce mardi la promotion de Diogo Moreira dans son équipe officielle MotoGP pour la saison prochaine. Le Brésilien y fera équipe avec Fabio Quartararo.
Oriol Puigdemont
Publié: 20 oct. 2026, 07:18
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Photo de : Gold and Goose / Motorsport Images
Cette décision signifie que David Alonso, dont le recrutement par HRC et la promotion en catégorie reine pour 2027 avaient été annoncés il y a plusieurs mois, rejoindra finalement le Team LCR, l'équipe satellite du constructeur japonais, où il récupérera la place laissée vacante par Diogo Moreira.
Pour sa première saison en MotoGP, l'actuel champion du monde Moto2 a répondu aux attentes placées en lui. Il s'est montré particulièrement solide sur une grande partie de la saison et a également envoyé des signaux qui n'ont pas échappé aux dirigeants japonais.
Le Brésilien occupe la 15e place du classement général, à égalité de points (74) avec Fabio Quartararo, 14e. Il est le deuxième pilote Honda HRC au classement, derrière Luca Marini, qui compte 34 points de plus que lui.
Depuis le début du championnat, Diogo Moreira a terminé cinq fois dans le top 10. Sa sixième place en Hongrie et surtout sa deuxième place lors de la course sprint à Motegi figurent parmi ses résultats les plus marquants.
Dans un premier temps, Moreira devrait travailler avec Andrés Madrid, qui rejoindra HRC en provenance de Red Bull KTM Factory Racing. De son côté, Santi Hernández, responsable du côté du garage de Joan Mir, accompagnera Alonso dans son adaptation à la catégorie reine.
David Alonso fera ses débuts en MotoGP la saison prochaine avec l'équipe LCR-Honda.
Photo de: Gold and Goose
"C'est une sensation fantastique de rejoindre l'équipe d'usine. C'est quelque chose dont rêve chaque pilote lorsqu'il est jeune. Je tiens à remercier tous les membres de HRC pour la confiance qu'ils m'accordent et pour me permettre de franchir cette nouvelle étape dans ce projet", a déclaré Moreira dans le communiqué officiel du constructeur japonais.
Le choix de Moreira semble pleinement justifié si l'on compare ses performances à celles d'Alonso, l'autre option envisagée par Honda pour devenir le prochain coéquipier de Fabio Quartararo. Le Colombien, qui avait largement dominé le Moto3 en 2024, abordait sa deuxième saison en Moto2 avec l'ambition de jouer le titre. Un objectif qui s'est progressivement éloigné au fil des Grands Prix.
Avec une seule victoire, obtenue à Assen, et quatre podiums, Alonso occupe la cinquième place du classement, à 99,5 points de Manuel González. Ce dernier devrait vraisemblablement se disputer le titre de la catégorie intermédiaire avec Izan Guevara, qui ne compte que 5,5 points de retard sur lui.
Malgré les résultats moins convaincants d'Alonso, Honda a longuement hésité avant de l'affecter à la structure de Lucio Cecchinello. Le constructeur a notamment dû composer avec la pression constante de Wasserman, l'agence qui représente le Colombien, laquelle a toujours tenté de le faire intégrer l'équipe officielle. Cette volonté allait à l'encontre de l'avis de plusieurs hauts responsables de Honda, qui jugeaient excessive la pression qu'il aurait dû supporter pour sa première saison en MotoGP.``
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