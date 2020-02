Honda présente son équipe 100% Márquez et sa livrée 2020

Honda a retrouvé cette année l'Indonésie et sa capitale Jakarta pour organiser la présentation officielle de sa saison, délaissant Madrid qui l'avait accueilli l'an dernier pour retrouver ce marché si porteur pour les deux-roues. À deux jours de la reprise des tests officiels, et alors qu'Álex Márquez a déjà roulé dimanche et lundi avec les pilotes d'essais, c'est sur un marché particulièrement précieux pour le constructeur japonais que l'équipe officielle du HRC s'est réunie et a mené sur scène la dernière version de sa machine.

Après un mot d'introduction de Tetsuhiro Kuwata, directeur du HRC, c'est devant une nuée d'appareils photo et de téléphones portables que le voile a été levé sur la livrée 2020 de la Honda RC213V, accompagnée de ses pilotes, Marc et Álex Márquez. Comme toujours dans ce type de rendez-vous, les innovations techniques de la machine restent encore secrètes, à l'exception de son package aérodynamique qui a été aujourd'hui présenté dans une version déjà vue lors des essais de novembre. Mais, côté technique, la version finale de la moto est attendue pour le premier Grand Prix.

La livrée, en revanche, est bien celle qui sera utilisée pour la saison, un look en l'occurrence quasi identique à celui de l'an dernier, Repsol y occupant toujours une place centrale, aux côtés de Red Bull. Depuis son association avec la compagnie pétrolière en 1995, l'équipe officielle Honda a remporté 15 titres pilotes, dont six avec Marc Márquez au cours des sept dernières années.

Le line-up, lui, est inédit puisqu'Álex Márquez rejoint cette année son frère pour faire ses débuts dans la catégorie reine. "Nous n'avions pas eu de rookie depuis 2013 et il est maintenant temps pour le double Champion du monde Moto2 et Moto3 Álex Márquez de nous rejoindre", salue Tetsuhiro Kuwata. "Il a déjà roulé avec nous en 2014 durant notre première saison en Moto3 et nous avions réussi à remporter ce titre ensemble. Cette fois, le challenge est plus grand. Il a besoin de temps pour apprendre la moto, l'équipe, la catégorie, et nous voulons lui apporter tout le soutien dont il a besoin et lui souhaiter la bienvenue dans l'équipe ayant connu le plus succès au monde."

Les ambitions de Repsol Honda pour cette nouvelle saison sont on ne peut plus évidentes : conserver la triple couronne remportée la saison dernière et accompagner Álex Márquez dans ses débuts et possiblement vers le titre de Rookie de l'année. "Nos pilotes méritent les meilleurs outils pour connaître le succès durant cette nouvelle saison et c'est notre mission de rendre cela possible. Nos ingénieurs au Japon et notre équipe ont réalisé un travail impressionnant et je suis certain que nous y arriverons à nouveau cette fois", promet le directeur du HRC.

