Honda en quête d'une "très, très bonne nouvelle" en Indonésie

Honda a pris cinq points au GP d'Émilie-Romagne, un total qui reste faible mais que la marque n'avait atteint qu'en deux occasions auparavant cette saison, à Jerez, en profitant de deux courses à élimination, et au GP d'Aragón, là-aussi après de nombreux abandons. Misano a aussi vu plusieurs pilotes chuter, mais pas dans les mêmes proportions et Honda a surtout bénéficié de nouveautés efficaces sur sa moto, avec des évolutions aérodynamiques sur le carénage, un nouveau châssis et un bras oscillant modifié.

Si les deux week-ends de Misano ont permis de mesurer les progrès effectués grâce aux nouveautés apparues lors du test organisé entre les deux épreuves, le GP d'Indonésie aura vocation à confirmer leur efficacité sur un terrain très différent.

"Je pense que ce qui est important quand on obtient un bon résultat, c'est qu'on a une base avec laquelle commencer, donc on va partir avec une chose similaire", a souligné Joan Mir, le mieux placé des pilotes Honda avec la 11e place lors de la dernière course. "Cette piste est totalement différente de celle de Misano parce que le niveau d'adhérence est toujours très élevé à Misano. C'est l'opposé ici, on va commencer avec moins d'adhérence qu'en fin de week-end. Ce sera un défi pour nous."

"Il sera important de comprendre si on peut sentir [les effets] des nouveautés avec des conditions moins bonnes, je suis curieux de voir si on aura amélioré ça. C'est une opportunité de vivre un bon week-end. Si on est en mesure d'être proches du top 10, ce sera un week-end fantastique."

Luca Marini Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Avec "une piste totalement différente, une situation différente, des pneus différents", Luca Marini se réjouit aussi de pouvoir passer en revue ces pièces sur un terrain de jeu qui n'a pas grand-chose de comparable avec celui de Misano. "Il faudra aussi être intelligent parce que peut-être que tout ce qu'on a testé à Misano ne fonctionnera pas ici vu que la situation est totalement différente", a prévenu l'Italien.

"Vendredi, il faudra bien travailler et comprendre toutes les nouveautés sur la moto, comment les associer de la meilleure façon, ou juste laisser les choses comme à Misano, et essayer de trouver le meilleur compromis pour les dernières courses parce que comme je l'ai dit, ici, le niveau d'adhérence sera totalement différent de celui de Misano."

Des progrès enfin visibles... et à confirmer

Mir estime de son côté qu'un week-end encourageant en Indonésie, une épreuve qui présente le "pire scénario" pour la marque avec ce faible grip attendu, serait un signe très encourageant pour la fin de saison.

"C'est un peu le résumé du week-end : essayer de comprendre si ces choses fonctionnent avec une piste qui a de l'adhérence ou si, avec peu d'adhérence, on arrive à sentir une plus grosse différence, avec le bras oscillant différent et le carénage. En particulier le bras oscillant qui offrait un peu plus d'adhérence. On verra ce que ça donnera. À Misano, on a fait plus de progrès que ce que j'attendais avec ces petites choses donc on verra."

"Si ça fonctionne ici et qu'on a des performances similaires à celles de la course de Misano, ce sera une très, très bonne nouvelle", a souligné Mir. "On a souffert de l'adhérence toute la saison et si on arrive à avoir un meilleur grip, ce sera fantastique."

Joan Mir Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marini a perçu les mêmes progrès à Misano : "On a fait beaucoup de changements, on a eu beaucoup de nouveautés pendant le test : on a eu un nouveau bras oscillant, des nouveautés aéro essentiellement, c'était le principal changement, et des choses qui ont aidé à trouver de meilleures sensations sur la moto. On a eu une vitesse d'entrée en courbe légèrement meilleure et un meilleur turning. La motricité est difficile à résoudre, la partie où l'on sort du virage. On travaille encore dessus et on va essayer quelque chose d'ici jusqu'à la fin de la saison."

Peu enthousiaste à l'issue du test de Misano puisqu'il déplorait des nouveautés peu nombreuses, Mir a finalement été conquis lors de la course, en voyant la Honda progresser : "Je pense qu'on a été chanceux parce qu'ils ont apporté deux choses légèrement meilleures. J'étais un peu déçu après le test parce que je disais que j'en attendais plus mais on a été chanceux parce que ces choses ont légèrement amélioré la moto et qu'on l'a vu dans les performances."